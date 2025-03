Nóng nhất trong ngày: Giá vàng biến động dữ dội; Hải sản trước chê vứt bỏ nay bán kiếm bộn tiền

Chiều nay, giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt đi lên

Giá vàng hôm nay 25/3/2025 trên thị trường quốc tế biến động dữ dội, tăng trở lại, kéo nhẫn trơn và miếng SJC quay đầu tăng theo. Giá mua vào vàng nhẫn tăng mạnh 800.000 đồng/lượng, bán ra gần 99 triệu đồng.

Chiều nay, giá vàng thế giới tiếp tục đi lên. Lúc 16h05' hôm nay (ngày 25/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.020,4 USD/ounce, tăng 8,1 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Cùng xu hướng, giá vàng trong nước chiều nay cũng được điều chỉnh đi lên. Giá vàng 9999 của SJC chiều nay được điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 95,9-97,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới và trong nước đồng pha

Giá vàng nhẫn chiều nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều nay niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 95,8-97,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán ra so với trưa nay.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji chiều nay nâng giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 96,1-98,7 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với trưa nay.

Người hâm mộ “đỏ mắt” tìm vé trận Việt Nam - Lào trước giờ bóng lăn

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Lào ở lượt trận mở màn vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào lúc 19h30 tối nay (25/3). Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phát hành 2 mệnh giá vé cho trận đấu này, gồm 400.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé.

Vé xem trận Việt Nam - Lào nhanh chóng được bán hết gây tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ chậm chân. Một số người sẵn sàng trả giá cao hơn để sở hữu tấm vé vào sân. Hiện tại, trên thị trường “chợ đen” xuất hiện những tấm vé trận đội tuyển Việt Nam - Lào với giá bán cao hơn giá VFF đưa ra.

Theo khảo sát trên các hội nhóm mua bán, trao đổi vé bóng đá, giá vé gốc 400.000 đồng hiện được rao bán với mức dao động từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/vé. Trong khi đó, vé có mệnh giá 200.000 đồng cũng bị đẩy lên mức từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng/vé. Phe vé cho biết muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ cần khách chốt số lượng sẽ có cách gom đủ vé trả khách. Tuy nhiên khách phải đặt cọc trước từ 30-50%, vì nếu khách “quay xe” thì phe vé phải ôm hàng.

Nhiều người hâm mộ lên mạng xã hội tìm kiếm vé với hy vọng mua được với giá hợp lý. Một số bình luận như “Mình cần 3 vé trận Lào giá mềm xíu, ai có báo giá giúp ạ” hay “Ai không đi được thì nhượng lại vé giúp em với” xuất hiện dày đặc.

Ngân hàng rao bán loạt xe khách cao cấp giá rẻ bất ngờ

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm gồm 3 xe ô tô khách giường nằm hiệu THACO mang biển số TPHCM. Tài sản bảo đảm thứ nhất là xe ô tô 40 giường mang biển số 51B-295.79 nhãn hiệu THACO. Chứng nhận đăng ký xe ô tô do Công an TPHCM cấp ngày 10/10/2019. Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2031.

Tài sản bảo đảm thứ hai là xe ô tô 40 giường, biển số 51B-294.73 nhãn hiệu THACO. Chứng nhận đăng ký xe ô tô do Công an TPHCM cấp ngày 10/10/2019. Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2031. Tài sản bảo đảm thứ ba là xe ô tô 38 giường, biển số 51B-223.01 nhãn hiệu THACO. Chứng nhận đăng ký xe do Công an TPHCM cấp ngày 12/12/2016. Đăng ký xe có giá trị đến ngày 31/12/2029.

Giá khởi điểm bán đấu giá của các tài sản là hơn 524,6 triệu đồng, giảm 359 triệu đồng so với thời điểm ngân hàng rao bán cách đây gần một năm (tháng 5/2024). Trong đó, giá khởi điểm tài sản bảo đảm thứ nhất và tài sản thứ hai là 199,686 triệu đồng/xe (giảm 136 triệu đồng/xe). Giá khởi điểm tài sản thứ ba là 125,227 triệu đồng (giảm 85,67 triệu đồng).

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 4/4 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đấu giá theo hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Ngư dân trúng đậm loại hải sản trước chê vứt bỏ, nay quý như vàng

Thời điểm này, ngư dân ở các huyện ven biển tại Thanh Hóa đang vào mùa đánh bắt sứa. Mỗi chuyến ra khơi, chỉ tính riêng tiền bán sứa, bà con cũng kiếm được từ 2-4 triệu đồng mỗi thuyền.

Anh Lê Trương Quế ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, cho biết, gia đình anh làm nghề đi biển từ nhiều năm nay, chủ yếu đánh bắt bằng bè mảng. Cứ khoảng 4h sáng, vợ chồng anh lại chuẩn bị ngư cụ ra khơi, đến 10h thì thuyền cập bờ.

Sứa đỏ chế biến được nhiều món như: nộm, lẩu sứa, canh... Ảnh: Lê Dương

Mỗi chuyến đi như vậy, vợ chồng anh Quế cũng kiếm được 1-2 yến tôm, cá các loại; trừ chi phí anh chị kiếm được khoảng 500.000-700.000 đồng/người/ngày. Vào mùa sứa là đánh bắt nhàn nhất. Sứa nổi trên mặt biển, chỉ cần vớt lên thuyền là được, chính vì vậy thu nhập cao hơn gấp nhiều lần ngày thường.

"Một con sứa có giá 15.000-20.000 đồng. Mỗi chuyến ra khơi như vậy, trừ chi phí vợ chồng tôi thu về từ 2-4 triệu đồng”, anh Quế nói.

Cây ăn quả ở quê thành bonsai, có cặp "tuyệt thế" đại gia trả 10 tỷ chủ vẫn không màng tới

Trên thị trường cây cảnh từ trước tới nay có sự xuất hiện của nhiều cây me bonsai có giá trị "siêu khủng" thu hút sự chú ý của giới chơi cây. Điển hình nhất là cặp me "tuyệt thế" thuộc sở hữu của một đại gia ở miền tây. Cặp me này có tuổi cây hơn 150 năm và hơn 100 năm tuổi kiểng.

Có nhiều người trả giá cặp me cổ 10 tỷ đồng nhưng chủ nhân không đồng ý bán. Đây là cặp me được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam". Cây me vốn là cây ăn quả quen thuộc với người dân Việt Nam ở cả 3 miền. Quả me có vị chua ngọt, có thể ăn trực tiếp hoặc làm thành các món giải nhiệt.

Bên cạnh bán quả, thị trường me bonsai cũng rất sôi động. Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, cây me lên chậu thành bonsai đẹp mắt. Tùy vào dáng thế và độ tuổi của cây mà me bonsai có giá trị khác nhau, từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Có những cây giá tới vài trăm triệu đồng, được "săn lùng" trên thị trường cây cảnh. Để cây me bonsai có giá trị cao thì cây phải có trái, trái càng sai càng được ưa chuộng.