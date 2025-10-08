Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Phát hiện 89 con heo trong lò mổ dương tính với chất cấm

Sự kiện: Thông tin thị trường
Lực lượng chức năng tiến hành test nhanh số gia súc đang nuôi nhốt tại lò mổ, phát hiện 89 con heo dương tính với chất Salbutamol.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài có 89 con heo dương tính với chất Sabutamol.

Theo đó, sáng 7/10, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ do ông N.H.P (40 tuổi) ngụ phường Trảng Dài làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 89 con heo, 22 con bò, tiến hành test nhanh số gia súc tại đây phát hiện số heo đang nuôi nhốt dương tính với chất cấm trong chăn nuôi (Sabutamol – là chất cấm thuộc nhóm quy định tại Điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi).

Hiện lực lượng phối hợp đang tiếp tục làm việc với ông N.H.P để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Gần 55.000 con heo bị chôn lấp, nông dân Quảng Trị điêu đứng
Gần 55.000 con heo bị chôn lấp, nông dân Quảng Trị điêu đứng

Dịch tả heo châu Phi bùng phát ở Quảng Trị, buộc tiêu hủy hơn 54.800 con heo, tương đương hơn 3.000 tấn, khiến nhiều hộ chăn nuôi lâm cảnh trắng tay.

-07/10/2025 22:29 PM (GMT+7)
