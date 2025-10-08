Phát hiện 89 con heo trong lò mổ dương tính với chất cấm

Ngày 7/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài có 89 con heo dương tính với chất Sabutamol.

Theo đó, sáng 7/10, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ do ông N.H.P (40 tuổi) ngụ phường Trảng Dài làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện cơ sở đang nuôi nhốt 89 con heo, 22 con bò, tiến hành test nhanh số gia súc tại đây phát hiện số heo đang nuôi nhốt dương tính với chất cấm trong chăn nuôi (Sabutamol – là chất cấm thuộc nhóm quy định tại Điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi).

Hiện lực lượng phối hợp đang tiếp tục làm việc với ông N.H.P để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.