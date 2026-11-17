Từ 50 đàn ong dú ban đầu, nay tăng lên quy mô hơn 1.000 đàn

Anh Long cho biết, nhiều năm trước đây, anh vô tình phát hiện tổ ong dú cho mật khá ngon, khác hẳn loại ong mật thường thấy. Từ đó, anh tìm hiểu thì được biết, mật ong dú có tính dược liệu cao, giá bán cũng rất hấp dẫn nên quyết định nuôi.

Khu vực nuôi ong dú của anh Dương Thanh Long ngụ ở ấp Ngãi Nhì, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: H.X

Để có ong dú nuôi, năm 2023, anh Long quyết định mua khoảng 50 đàn từ nhiều nguồn. Sau đó đem về nhà vườn nuôi, vừa học hỏi lấy kinh nghiệm.

Những ngày đầu, anh gặp không ít khó khăn trong việc nhận biết đàn khỏe, đàn không khoẻ, cách bố trí thùng ong, xác định thời điểm tách đàn và bảo vệ tổ trước thời tiết bất lợi.

Tuy nhiên, anh vẫn đam mê, kiên trì học hỏi từ những người nuôi ong ở miền Đông và miền Bắc. Về sau, anh dần chủ động hơn trong việc chăm sóc và phát triển đàn ong. Nhờ vậy, số lượng đàn ong dú ngày càng tăng và đã vượt qua 1.000 đàn.

Hơn 1.000 đàn ong dú nói trên đang được bố trí nuôi trong khuôn viên chưa đầy 1.000m2.

Khác với các loại ong khác, ong dú chỉ có thể bay trong phạm vi từ 500m đến 1km. Do đó, để ong không bị đói, anh Long trồng thêm một số loại cây khác nhau, trong đó có cả cây dược liệu để ong hút mật.

Tổ ong dú. Ảnh: H.X

"Loại ong dú này không bao giờ ăn đường. Vì vậy, cần trồng nhiều loại cây có hoa để ong dú hút mật" - anh Long nói.

Điểm thú vị trong mô hình nuôi ong dú của anh Long là những chiếc thùng nuôi được thiết kế theo nhiều kiểu dáng khác nhau, từ hộp gỗ vuông cơ bản đến những căn nhà lầu, biệt thự thu nhỏ.

Cấu trúc bên trong thùng có riêng khu vực để ong tích trữ mật (dễ dàng thu hoạch khi có đủ mật), khu vực còn lại cho ong xây tổ và sinh sản.

Trong đó, những thùng vuông có giá bán từ 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, còn các mẫu thiết kế dạng nhà lầu, biệt thự có giá khoảng 2,5 - 3 triệu đồng.

Mật ong dú có giá bán tiền triệu mỗi lít, nuôi ong dú cần chú ý gì?

Theo anh Long, sản lượng mật ong dú phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn thức ăn. Vào thời điểm thuận lợi, nguồn hoa bảo đảm, sau khoảng 5 - 6 tháng, mỗi thùng (đàn) có thể cho khoảng 0,5 lít mật. Một thùng ong có thể thu hoạch khoảng 2 lần trong năm, với tổng lượng mật thu được khoảng 1 lít.

Anh Dương Thanh Long giới thiệu cho khách về các thùng nuôi ong dú. Ảnh: H.X

Anh Long chia sẻ: "Trong mùa mưa, ong ít ra ngoài kiếm ăn nên lượng mật thường giảm. Ngược lại, khi thời tiết thuận lợi, cây cối ra hoa nhiều, đàn ong hoạt động tích cực hơn, cho mật nhiều hơn".

Với quy mô hơn 1.000 đàn ong dú, anh Long có thể thu hoạch vài chục lít mật mỗi tháng trong giai đoạn khai thác thuận lợi.

Mật ong dú có hương thơm riêng, vị chua ngọt đặc trưng, có tính dược liệu cao nên giá bán luôn cao hơn mật ong khác, có thời điểm lên đến 1,5 triệu đồng/lít.

Bên cạnh bán mật, nguồn thu của anh Long còn đến từ việc cung cấp đàn ong giống cho những người muốn bắt đầu với mô hình này.

Anh Long nhấn mạnh, ong dú tương đối dễ nuôi, không cần diện tích lớn và không đòi hỏi người nuôi phải túc trực thường xuyên. Tuy nhiên, để duy trì đàn khỏe mạnh, người nuôi cần kiểm tra tổ định kỳ khoảng 5 - 10 ngày/lần.

Bên trong thùng ong dú có riêng khu vực để ong tích trữ mật, khu vực còn lại cho xây tổ và sinh sản. Ảnh: H.X

Theo đó, đàn ong phải được nuôi ở nơi thông thoáng, không có côn trùng gây hại. Nếu có độ ẩm cao hoặc có côn trùng thì phải tìm cách xử lý liền.

“Nuôi ong dú không quá cực, nhưng phải chịu khó quan sát. Khi hiểu tập tính của ong thì việc chăm sóc khá nhẹ nhàng. Thời gian rảnh mình có thể tranh thủ tách đàn, kiểm tra tổ hoặc xử lý những vấn đề phát sinh” - anh Long nói.

Hiện mô hình nuôi ong dú của anh bắt đầu thu hút sự quan tâm của người dân các địa phương xung quanh. Anh Long kỳ vọng mô hình có thể được nhân rộng, giúp người dân tận dụng diện tích vườn nhà để phát triển thêm nguồn thu.

Thời gian tới, anh dự định tiếp tục mở rộng quy mô, hướng đến thành lập hợp tác xã và xây dựng sản phẩm ong dú đạt chứng nhận OCOP.

Anh Long đặt tên cho trại nuôi ong dú của mình là "Ong dú Tam Ngãi Farm". Để nhiều người mới làm quen việc nuôi và nhân rộng mô hình này, anh Long cho biết, sẽ hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho những ai có nhu cầu nuôi ong dú.