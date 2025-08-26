Chiếc xe tang ngập sâu trong nước và cảnh tượng khó tin ở Hà Nội sáng nay

Sáng 26/8, do ảnh hưởng mưa lớn hoàn lưu bão số 5, khắp các ngả đường Hà Nội ngập sâu. Một gia đình không thể đưa tang đúng giờ vì ngập.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

Nước ngập sâu lút bánh xe máy trên phố Đội Cấn, người dân chật vật di chuyển.

Đường Đội Cấn ngập nặng nhiều đoạn khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Nhiều ô tô cố gắng vượt qua quãng ngập nhưng tạo sóng đánh lớn khiến người đi đường la hét, đề nghị dừng lại.

Ảnh: Thái An

Xe ô tô ngập trong biển nước ở Huỳnh Thúc Kháng.

Ô tô kẹt cứng "chôn chân" trên đường, dòng phương tiện tắc dài hướng từ cầu Vĩnh Tuy tới Thanh Trì.

Đường Tố Hữu ngập sâu, nhiều nơi quá bánh xe, người dân vật lội đi làm.

Lội quãng ngập dài tới bụng, bà Nga cho biết bà làm công việc nấu cơm cho thợ nên hôm nay vẫn phải tới nơi làm việc. Bà vừa đi chợ về, than thở: "Giá rau củ tăng đột biến trong hôm nay".

Hàng loạt xe máy dắt lên vỉa hè tại Nam Từ Liêm.