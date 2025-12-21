Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhiều đại gia Việt xuống tiền mua xe "chơi"

Trong bối cảnh sức mua ô tô nhìn chung suy giảm, phân khúc "xe chơi" vẫn rất nóng, cho thấy một lát cắt rất khác của thị trường ô tô trong nước.

Hàng loạt mẫu xe thể thao, cá tính, những phiên bản hiệu năng cao, bản giới hạn, những mẫu xe đề cao cảm xúc lái... với giá bán từ vài tỉ đến hàng chục tỉ đồng đã được các hãng mạnh dạn đưa về Việt Nam trong năm 2025. Dù không đặt mục tiêu doanh số lớn, các mẫu xe này vẫn nhanh chóng tìm được chủ nhân.

Chiếc Rolls-Royce Ghost Series II mở bán tại thị trường Việt Nam hồi tháng 4-2025 với giá khởi điểm gần 35 tỉ đồng

Xe "chơi" là cách gọi không chính thức dành cho những mẫu xe không phục vụ nhu cầu của số đông, thường đến từ các thương hiệu Rolls-Royce, BMW, Porsche, Ferrari... Nhóm khách hàng của xe "chơi" gần như không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động kinh tế ngắn hạn. Với họ, việc mua xe là để thỏa mãn đam mê, thể hiện cá tính hoặc nhu cầu về giá trị tinh thần.

Theo ông Đào Khai Ngọc, chủ salon ô tô ở phường Phú Thọ (TP HCM), nguồn cung xe chơi ngày càng được chọn lọc kỹ hơn. Các hãng không nhập ồ ạt mà đưa về số lượng giới hạn, thăm dò nhu cầu thực tế. Điều này tạo ra hiệu ứng khan hiếm, khiến xe "chơi" trở thành món hàng có giá trị sưu tầm, giữ giá tốt hơn xe phổ thông. "Hạ tầng giao thông và dịch vụ hậu mãi được cải thiện đáng kể là điều kiện để dân chơi xe thể thao, xe hiệu năng cao trải nghiệm những cung đường đẹp và yên tâm sở hữu những mẫu xe không dành cho số đông" - ông Ngọc nhìn nhận.

Ông Phan Mạnh Hà (phân phối xe Aston Martin tại thị trường Việt Nam) cho biết tỉ lệ dân siêu giàu tại khu vực châu Á đang tăng mạnh, trong đó có cả Việt Nam. Do đó, nhu cầu chơi xe đắt tiền mỗi năm đều tăng, khiến thị trường nóng lên.

Còn theo đại diện nhà phân phối siêu xe Ferrari, đối tượng sở hữu những chiếc xe hàng chục tỉ đồng chủ yếu là doanh nhân và con cái của họ. Nhóm khách này chú trọng đến thiết kế đẹp, cảm giác lái và đang có xu hướng ưu tiên lựa chọn xe chạy điện. 

