Chủ vườn ở Hà Nội đắp rêu giữ ẩm, chăm đào cổ thụ đón Tết Nguyên đán

Cuối tháng 1, thị trường hoa cảnh tại Hà Nội trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều loại đào phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Bên cạnh đào Nhật Tân truyền thống hay đào rừng, vài năm gần đây, những gốc đào cổ thụ được chăm sóc công phu, phủ rêu xanh ngày càng được nhiều người Hà Nội quan tâm, lựa chọn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại một số điểm bán hoa Tết, các gốc đào cổ thụ từ Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn… đã được tập kết, tạo nên những khoảng không gian như “khu rừng nhỏ” giữa lòng thành phố. Những thân đào già, dáng thế gân guốc, bề mặt gỗ sần sùi phủ lớp rêu xanh tạo ấn tượng khác biệt so với các loại đào quen thuộc.

Nếu đào rừng gây chú ý bởi vẻ đẹp tự nhiên, hoang dã thì đào cổ thụ phủ rêu lại mang dáng dấp của sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay con người. Các gốc đào này được trồng, nuôi dưỡng từ nhiều năm trước, sau đó được nhà vườn tạo thế, chỉnh cành, chăm sóc kỹ lưỡng trước khi đưa về Hà Nội phục vụ thị trường Tết.

Trước đây, người chơi đào rừng thường chú trọng đến những yếu tố như gốc to, thân chắc, có mốc, có nấm hoặc rêu mọc tự nhiên. Nắm bắt thị hiếu đó, nhiều nhà vườn tại các tỉnh miền núi đã chủ động chăm sóc đào theo hướng giữ được nét cổ kính, đồng thời gia tăng giá trị thẩm mỹ và độ bền của cây bằng việc đắp rêu giữ ẩm cho thân và gốc đào.

Theo các chủ vườn, lớp rêu không chỉ tạo vẻ ngoài phong trần cho cây mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ độ ẩm, giúp nuôi dưỡng mầm nụ và duy trì sức sống cho đào trong suốt thời gian trưng bày dịp Tết.

Rêu được lựa chọn kỹ, nuôi trồng trong thời gian dài để đảm bảo độ bám chắc, phủ đều thân cây mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng của đào.

"Đào cổ thụ phải đưa về trước Tết gần một tháng để cây quen khí hậu. Sau đó, chúng tôi kiểm tra thân, gốc hằng ngày, đắp rêu và bổ sung nước đều đặn để giữ ẩm. Công đoạn này khá tỉ mỉ, nếu làm ẩu có thể ảnh hưởng đến nụ hoa”, chủ vườn đào cho biết.

Bên cạnh việc đắp rêu, các gốc đào còn được chỉnh sửa cành, tỉa nụ để hoa nở đúng thời điểm. Từ dáng thô ban đầu, qua quá trình chăm sóc, cây dần hoàn thiện hình dáng, sẵn sàng bung nở khi xuân về.

Những gốc đào cổ thụ phủ rêu hiện được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, cứng cỏi, khác với sự mềm mại của các loại đào phổ biến.

Giá bán các cây đào này thường ở mức 10-20 triệu đồng, tùy dáng thế và tuổi gốc. Với những gốc đào lâu năm, tạo hình độc đáo, mức giá có thể cao hơn.

“Tôi chọn đào cổ thụ vì dáng già, có rêu nhìn rất tự nhiên. Quan trọng là cây trồng từ gốc nên hoa bền, chơi được lâu, không lo nhanh tàn như đào cành”, một khách hàng đang tìm mua đào chơi Tết chia sẻ.

Theo các nhà vườn, nhiều gốc đào từ miền núi phía Bắc đã được đưa về Hà Nội từ sớm. Dù có cây đã bắt đầu nở hoa, nhưng nhờ được trồng từ gốc và có lớp rêu giữ ẩm, hoa thường bền màu, ít rụng, đáp ứng nhu cầu trưng bày trong suốt dịp Tết Nguyên đán sắp tới.