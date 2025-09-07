Người Mỹ đấu tranh để được phơi quần áo

Quy định cấm phơi quần áo ngoài trời do HOA (Homeowners Association) - tổ chức phi chính phủ quản lý cộng đồng dân cư, đặt ra. Hầu như mọi khu nhà độc lập hoặc chung cư đều có HOA, người mua hay thuê nhà bắt buộc phải tham gia.

HOA vừa thu phí, vừa đặt ra hàng loạt quy tắc sinh hoạt, từ cắt cỏ, trồng cây đến việc phơi đồ. Về lý thuyết, cư dân có thể họp để thay đổi quy định. Tuy nhiên, các HOA thường yêu cầu tỷ lệ tham dự và phiếu thuận rất cao. Việc này gần như bất khả thi vì hầu hết người dân không mặn mà với việc họp hành.

Lý do HOA cấm phơi đồ là vì dây phơi và quần áo lộ thiên làm xấu cảnh quan, giảm giá trị bất động sản. Không ít cư dân đồng tình với quan điểm này. Hệ quả, máy sấy quần áo trở thành vật dụng gần như bắt buộc trong mọi gia đình Mỹ. Máy sấy dùng điện hoặc gas, chiếm 10% năng lượng hộ gia đình mỗi năm.

Trong lịch sử, người Mỹ đã bị cấm phơi quần áo ngoài hiên, ngoài trời. Ảnh: Aboluowang

Trong bối cảnh lạm phát, giá điện và khí đốt leo thang, khoản này trở thành gánh nặng đáng kể. Người không có máy sấy riêng buộc phải chi thêm tiền dùng máy sấy công cộng.

Những năm gần đây, khi chi phí sinh hoạt tăng và xu hướng sống xanh, số người Mỹ ủng hộ phơi ngoài trời ngày càng nhiều. Phơi đồ dưới ánh nắng giúp giảm phát thải carbon, tiết kiệm năng lượng. Ánh nắng còn là chất kháng khuẩn tự nhiên, kéo dài tuổi thọ quần áo. Về mặt thẩm mỹ, nhiều người cho rằng "quần áo thơm mùi nắng" mới thực sự đẹp và gần gũi, thay vì cảm giác "nhân tạo như phim trường" mà HOA cố áp đặt.

"Cắt giảm chi tiêu xa xỉ là phòng tuyến đầu tiên trong khủng hoảng kinh tế. Bỏ máy sấy, tận dụng ánh nắng là cách tiết kiệm thiết thực nhất", nghị sĩ bang Pennsylvania, bà Lisa Borowski, nhấn mạnh.

Sự phản kháng không dừng ở lời kêu gọi. Nhiều người đã cố tình vi phạm, chấp nhận bị phạt nặng 1.000 - 2.000 USD. Chính những án phạt này, tranh chấp được đưa ra tòa, biến câu chuyện phơi đồ thành vấn đề xã hội.

Áp lực dư luận lớn đến mức hơn chục bang Mỹ đã phải ra luật cấm HOA ngăn cản người dân phơi đồ. Ngày 13/5 vừa qua, Hạ viện Pennsylvania thông qua Dự luật "Right to Dry" (Quyền được phơi đồ), cho phép cư dân được phơi quần áo ngoài trời. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Pennsylvania sẽ trở thành bang thứ 21 công nhận quyền này.

Borowski nhấn mạnh: "Một khu phố không phải phim trường. Đó là nơi con người thật sự sống. Thật phi lý khi chúng ta phải thông qua luật để người dân được tận dụng ánh mặt trời - nguồn năng lượng miễn phí và sạch - để làm khô quần áo".

Từ chuyện nhỏ bé trong sân sau, "quyền được phơi đồ" đang trở thành một biểu tượng mới trong cuộc tranh luận lớn hơn về tự do cá nhân và trách nhiệm với môi trường của nước Mỹ.