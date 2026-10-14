3 cây cảnh tiền tài, trồng trong nhà như giữ kho vàng, lộc lá dồi dào, của cải sinh sôi không ngừng

Trong đời sống, người ta trồng một cái cây đôi khi không chỉ để ngắm. Có người trồng cây để nhớ một người, có người trồng để giữ một nếp nhà.

Lại có người, giữa những tất bật mưu sinh, trồng một cái cây mang tên chữ "tiền" - không phải vì tham lam, mà vì muốn gửi gắm vào đó một lời cầu an lành, một niềm tin lặng lẽ rằng đời sống dẫu vô thường vẫn có thể sinh sôi, nảy nở như mầm lá.

Tiền trong tên cây cảnh, thực ra không phải là tiền bạc chật hẹp. Đó là sự đủ đầy, là năng lượng lưu thông, là phước lành tụ lại.

3 cây cảnh dưới đây, đều mang chữ "tiền" trong tên gọi, đều có một vẻ đẹp riêng, một triết lý riêng, và một cách rất hiền để dạy con người về sự giàu có.

Vẻ đẹp của cây cảnh cỏ đồng tiền không nằm ở sự rực rỡ.

1. Cây cảnh cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền, nhiều nơi còn gọi là rau má dù, sen dù lùn, tên khoa học là Hydrocotyle verticillata, thuộc họ Hoa Tán. Chỉ nghe tên đã thấy sự tròn trịa, đủ đầy.

Vẻ đẹp của cây cảnh cỏ đồng tiền không nằm ở sự rực rỡ. Nó đẹp một cách hồn nhiên và thanh thản. Lá cây tròn như những đồng xu nhỏ xíu được ai đó cẩn thận đánh bóng, xanh mướt, mỏng tang, vươn lên trên một cuống mảnh mai.

Chúng không mọc đơn độc mà chen nhau, lớp lớp, tựa như một mâm xôi của đất trời bày ra trên mặt nước. Khi gió thổi qua, cả thảm lá khẽ rung rinh, ánh sáng lấp lánh trên mặt lá như nước vỗ vào bờ đồng tiền cổ.

Cây cảnh cỏ đồng tiền ưa nước.

Đặt một chậu cỏ đồng tiền trên bàn, ta có cảm giác như đang có một hồ nước thu nhỏ, một khoảng trời xanh dịu đang thở.

Cây cảnh cỏ đồng tiền ưa nước. Chỉ cần có nước, có chút nắng mai, nó sẽ sống, sẽ lan. Sức sống của nó mạnh mẽ đến mức tưởng như cỏ dại, cắt trụi rồi lại mọc, tưởng như đã úa rồi lại xanh.

Chính cái sức sống hồn nhiên ấy lại chứa một triết lý sâu xa: giàu có thực sự không phải là tích trữ, mà là lưu thông. Nước chảy thì trong, tiền tài cũng vậy, phải như dòng nước, phải biết đến rồi đi, đi rồi lại đến.

Trong phong thủy, hình tròn của lá đồng tiền tượng trưng cho sự viên mãn, không góc cạnh, không đứt đoạn. Cây cảnh mọc thành cụm, thành bụi, lá nọ nương lá kia, nên người xưa tin rằng nó giữ được hòa khí trong nhà, là biểu tượng của sự đoàn tụ, sum vầy.

Chăm cây cảnh cũng là học cách chăm một tâm hồn.

Nhà có chậu đồng tiền xanh mướt đặt ở ban công, ở lối vào, là nhà còn giữ được sự mềm mại, tươi mát. Người mệnh Thủy, mệnh Mộc trồng rất hợp, nhưng thực ra, bất cứ ai đang cảm thấy đời mình khô cằn, cần một chút dịu dàng để bắt đầu lại, đều nên có một chậu cỏ đồng tiền.

Chăm cây cảnh cũng là học cách chăm một tâm hồn. Không cần cầu kỳ. Thủy canh cũng được, bán thủy canh cũng xong. Chỉ cần thay nước đều, thỉnh thoảng thêm vài giọt dưỡng, và nhớ tỉa bớt khi lá quá um tùm.

Người chơi cây cảnh lâu năm dặn rằng, khi cỏ đồng tiền trổ hoa, nên cắt hoa đi. Vì hoa hút hết tinh lực của cây, khiến lá úa tàn. Cũng như trong đời, có những thứ lấp lánh nhất thời, nếu không biết buông, sẽ làm ta hao mòn đi cái gốc an yên vốn có.

Cây cảnh có sự ngộ nghĩnh, đáng yêu

Có một loại cây mọng nước khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy vui, đó là sen đá chuỗi đồng tiền, tên khoa học Crassula perforata, thường gọi là cây chuỗi tiền.

Chuỗi đồng tiền là sự ngộ nghĩnh, đáng yêu. Thân cây nhỏ, mọc thẳng, rồi rủ xuống theo thời gian. Lá của nó mọng nước, tròn dẹt, ôm lấy thân, xếp chồng lên nhau thành từng đốt, từng đốt.

Mỗi đốt lá là một cặp lá đối xứng, dính chặt vào nhau như hai đồng xu cổ xâu lại. Nhìn từ xa, cả chậu cây như một chuỗi tiền xu cổ đang treo lủng lẳng, lúc lỉu, vui mắt.

Khi cây cảnh đủ nắng, viền lá ửng hồng, như má người thiếu nữ, khiến cho chuỗi tiền vốn đã đáng yêu lại thêm phần sinh động.

Chuỗi đồng tiền được gọi là cây cảnh "kết nối của cải".

Vẻ đẹp của cây cảnh chuỗi đồng tiền là vẻ đẹp của sự liên kết. Không một chiếc lá nào đứng một mình. Chúng nương vào nhau, đỡ lấy nhau, cái nọ là bệ đỡ cho cái kia để cùng vươn lên.

Triết lý của cây cảnh nằm ở đó: tiền tài, phước báu không đến từ một cá nhân đơn lẻ, mà đến từ sự kết nối, từ chuỗi nhân duyên lành được xâu lại bền bỉ.

Trong phong thủy, chuỗi đồng tiền được gọi là cây "kết nối của cải". Từng đốt lá như từng mắt xích, tượng trưng cho dòng tiền được lưu thông liên tục, không đứt quãng, tài lộc này nối tiếp tài lộc kia, ngày một dồi dào.

Chăm chuỗi đồng tiền là chăm một đứa trẻ

Vì dáng rủ mềm mại và kích thước nhỏ gọn, nó rất hợp để đặt trên bàn làm việc, bệ cửa sổ, kệ sách.

Cây cảnh không chiếm nhiều chỗ, nhưng lại đủ để nhắc người ngồi đó rằng, công việc dù nhỏ, chỉ cần làm đều đặn, kết nối từng chút một, rồi cũng sẽ thành một chuỗi dài thịnh vượng.

Cây cảnh sen đá chuỗi tiền còn có khả năng thanh lọc không khí, làm dịu đi những bức xạ vô hình từ máy tính.

Chăm chuỗi đồng tiền là chăm một đứa trẻ ham nắng mà sợ úng. Là cây mọng nước nên nó chịu hạn rất giỏi, nhưng lại sợ nhất là đất ướt sũng.

Chỉ tưới khi đất khô cong.

Nhiều người lót một lớp xỉ than dưới đáy chậu, trộn đất với cát, perlite, mùn lá để đất thật thoáng.

Chỉ tưới khi đất khô cong. Ánh sáng cũng cần sự chừng mực: nó thích sáng nhưng không thích nắng gắt chiếu thẳng, dễ làm cháy lá. Để nó ở nơi sáng sủa, thoáng gió trong phòng khách hay phòng ngủ là vừa đủ.

Cứ thế, nó sẽ lặng lẽ dài ra, từng chuỗi, từng chuỗi, như thời gian đang xâu lại những may mắn nhỏ bé cho gia chủ.

Cây cảnh có dáng bụi

3. Cây cảnh túi tiền

Cây cảnh này có một cái tên rất hiền và rất sang: cây túi tiền, thực chất là cây đinh lăng lá đĩa, đinh lăng lá tròn, tên khoa học Polyscias scutellaria.

Gọi là túi tiền vì lá của nó tròn, to, bóng mượt, kích thước lớn hơn hẳn cỏ đồng tiền, trông như những chiếc túi nhỏ đựng lộc. Cây cảnh có dáng bụi, phân nhiều cành nhánh, lá xanh quanh năm, dù là mùa nào cũng giữ được vẻ tươi tắn, mỡ màng.

Sờ vào lá, ta có cảm giác dày dặn, mát tay. Nhìn tổng thể, chậu đinh lăng túi tiền không kiêu sa, không lạ mắt, nhưng lại tạo ra một cảm giác rất an, rất đầy đặn, như một người phụ nữ phúc hậu đứng ở góc nhà, lặng lẽ vun vén, giữ gìn.

Lá tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn

Nếu ba loài trên là đồng tiền, là xâu tiền, là nén vàng, thì túi tiền lại là nơi chứa đựng. Triết lý của nó là triết lý của sự bao dung và tích trữ. Túi phải sâu, phải rộng, phải bền thì mới giữ được của.

Người xưa tin rằng, trồng cây túi tiền trong nhà là trồng một chiếc kho nhỏ, thu hút tài lộc vào rồi giữ lại, không để thất thoát.

Lá tròn tượng trưng cho sự trọn vẹn, cho sự không sứt mẻ. Cây xanh quanh năm tượng trưng cho sức khỏe, cho sự no đủ bền vững.

Cây cảnh ưa bóng râm

Về mặt phong thủy, cây cảnh túi tiền còn là một chiếc máy lọc không khí tự nhiên. Nó hấp thụ những khí độc trong nhà, thải ra oxy, giúp không gian sống trong lành hơn. Nhà có người già, có trẻ nhỏ, đặt một chậu túi tiền ở phòng khách là rất hợp.

Cây cảnh ưa bóng râm, ghét nắng gắt, đặc biệt là nắng hè oi ả dễ làm cháy mép lá. Nó cũng không cần tưới nhiều, chỉ khi đất khô mới tưới, mùa hanh khô thì phun sương lên lá cho mát.

Đất tơi xốp, thoát nước tốt là được. Một cái cây hiền lành như thế, chỉ cần một góc nhỏ yên tĩnh, nó sẽ ở đó quanh năm, làm bạn với gia chủ.

Trồng 3 cây cảnh mang chữ "tiền" trong nhà, suy cho cùng, không phải là để ngồi đợi tiền rơi xuống.

Hoa nở là vì xuân, cây xanh là vì đất.

Mà là để mỗi ngày đi qua, nhìn thấy một chiếc lá tròn, một thân cây vững, một chuỗi lá kết nối, một tán lá bao dung, ta tự nhắc mình về những dạng thức khác nhau của sự giàu có.

Giàu có là phải như cỏ đồng tiền, biết uyển chuyển như nước, biết sống cùng nhau. Giàu có là phải như chuỗi đồng tiền, biết kết nối từng điều nhỏ bé thành một hành trình dài.

Và giàu có, cuối cùng, là phải như túi tiền, biết mở lòng ra mà đón, mà giữ, mà bao dung. Hoa nở là vì xuân, cây xanh là vì đất. Người trồng cây, chăm cây, thực ra là đang chăm lại chính tâm mình.

Cây cảnh làm đẹp không gian sống

Một chậu cây cảnh xanh mướt đặt ở hiên nhà, không chỉ làm đẹp cho không gian, mà còn làm mềm đi những lo toan trong lòng người.

Nếu bạn chưa có, hãy thử bắt đầu bằng một chậu nhỏ nhất, dễ nhất là cỏ đồng tiền. Đặt nó bên cửa sổ, thay nước cho nó mỗi tuần, ngắm nó lan dần.

Rồi bạn sẽ thấy, may mắn đôi khi không đến từ đâu xa, mà đến từ chính khoảnh khắc ta chịu ngồi yên, ngắm một chiếc lá tròn đang rung rinh trong nắng sớm.