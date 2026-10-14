Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá bạc trong nước về mức 56,45 triệu đồng/kg

Sáng 14/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,05 - 2,11 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 54,8 - 56,45 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 1,06 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 1,09 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 13/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,05 - 2,12 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 54,85 - 56,55 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,04 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 1,07 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,05 - 2,12 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 59,2 USD/ounce

Sáng 14/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 59,2 USD/ounce, giảm 0,99 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới giảm phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư trước những tín hiệu kinh tế. Xu hướng ngắn hạn của thị trường kim loại trắng phụ thuộc các yếu tố lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, giá dầu và dữ liệu lạm phát. Lợi suất trái phiếu cao và chính sách đồng USD mạnh nhằm kiềm chế lạm phát sẽ tạo áp lực lên thị trường bạc khiến dòng tiền trú ẩn từ khu vực kim loại quý chạy sang các khu vực sinh lời cao.