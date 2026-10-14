Người Việt tăng mua xe máy xăng

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) ngày 9/10 cho thấy, lượng tiêu thụ xe hai bánh trong nước tiếp tục đà tăng trưởng. Trong quý III (từ tháng 7 đến hết tháng 9), người Việt đã mua tổng cộng 686.661 xe, tăng 7,5% so với quý II và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Thống kê này là doanh số bán ra cộng dồn của tất cả các thành viên VAMM tại thị trường nội địa, không bao gồm số lượng sản xuất phục vụ xuất khẩu. Với kết quả trên, trung bình mỗi ngày thị trường Việt Nam tiêu thụ gần 7.464 xe. Và tính mỗi phút người Việt mua 5,18 xe máy xăng.

Đà tăng trưởng duy trì đều đặn hàng quý tính từ đầu năm. Nếu so với số liệu của 2025, cả ba quý năm nay đều tăng trưởng.

Danh mục sản phẩm của VAMM vẫn chủ yếu là xe máy xăng. Các thành viên hiện cung cấp đa dạng chủng loại từ xe số, xe tay ga, xe tay côn đến dòng xe thể thao.

Thương hiệu có dải sản phẩm lớn nhất là Honda hiện duy trì hàng chục mẫu xe xăng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, trong khi danh mục xe máy điện chỉ bước đầu ghi nhận 3 mẫu gồm ICON e:, CUV e: và UC3. Tương tự, Yamaha cũng phân phối dải sản phẩm xe xăng đồ sộ và chỉ có duy nhất mẫu xe điện là Neo's.

Bốn nhà sản xuất còn lại gồm SYM, Piaggio, Suzuki và Kawasaki hiện phân phối hoàn toàn các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Các dữ liệu này phản ánh thực tế xe máy xăng vẫn giữ vai trò xương sống của thị trường xe hai bánh nội địa, đáp ứng thói quen sử dụng của số đông người dân, bất chấp sự xuất hiện của các xu hướng năng lượng mới.

Xe máy xăng với lợi thế về quãng đường cũng như khả năng đổ xăng tức thì, khả năng tải nặng, đạt tốc độ cao, vẫn là lựa chọn quan trọng cho người tiêu dùng, đặc biệt ở những thị trường chưa đòi hỏi cao về vùng phát thải thấp.

Ở mảng xe máy điện, VinFast, Datbike... cùng các thương hiệu Việt và Trung Quốc cũng đang đạt doanh số tốt trong năm nay, đẩy toàn thị trường xe máy điện lên cao. Số liệu gần nhất mà VinFast công bố ở mảng xe máy điện là nửa đầu 2026, tăng 280% so với cùng kỳ 2025, chiếm khoảng 60% mảng xe máy điện, 24% toàn thị trường nói chung.