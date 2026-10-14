Khách hàng đánh giá tiêu cực, chủ quán ăn tự sát vì bị bạo lực mạng

Vụ việc đau lòng xảy ra tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nữ chủ nhân 32 tuổi của quầy ăn vặt nổi tiếng địa phương “Khoai tây nồi đồng Hồ Nhị Muội” được cho là đã tự sát sau khi xảy ra tranh cãi về khẩu phần khoai tây có giá 6 nhân dân tệ (khoảng 23 nghìn đồng).

Vào ngày 6/9, một khách hàng mua phần khoai tây này và cảm thấy khẩu phần quá ít nên đã đăng một “video cảnh báo” lên mạng, cáo buộc chủ quán từ chối tăng lượng thức ăn. Chủ quán giải thích rằng các loại nguyên liệu khác nhau sẽ bị teo ngót lại ở mức độ khác nhau sau khi chiên và cô không cố ý cắt giảm khẩu phần.

Cách giải thích của cô không thể dập tắt tranh cãi mà trái lại còn thu hút vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng, thậm chí ảnh hưởng đến cả gia đình. Sau cuộc tấn công dồn dập từ cộng đồng mạng, chủ quán ăn vặt đột ngột qua đời sau khi để lại dòng chữ: “Tạm biệt, thế giới tăm tối này”.

Một khách hàng để lại đánh giá tiêu cực phàn nàn rằng khẩu phần ăn quá ít, khiến nữ chủ quán bị bắt nạt qua mạng và cuối cùng tự sát, để lại hai đứa con nhỏ. (Ảnh: Weibo)

Gia đình cô sau đó công bố di thư, tiết lộ rằng cô đã một mình điều hành quầy hàng suốt hơn bốn năm qua, chật vật nuôi dạy hai đứa con nhỏ. Cô luôn cư xử lịch sự với mọi người và mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng.

Trong thư, nữ chủ quán viết rằng mình đã làm việc nhiều giờ liền tại quầy hàng, dẫn đến tình trạng rụng tóc nghiêm trọng. Tóc cô rụng khắp nơi trong nhà-trên gối, dưới sàn và trên giường. Cô thừa nhận mình đang chịu áp lực nặng nề và rất dễ rơi nước mắt.

Đối mặt với những bình luận tiêu cực trên mạng, dù đã cố gắng lấy hết can đảm để giải thích, cô vẫn không được thấu hiểu, thậm chí còn bị cáo buộc là đang cố tình đánh bóng tên tuổi. Người phụ nữ viết rằng mình từng hy vọng có thể tự lo cho gia đình và nuôi dạy các con, nhưng một video gây tranh cãi đã trở thành “giọt nước tràn ly” khiến cô suy sụp hoàn toàn.

Sau khi sự việc leo thang, vị khách đăng tải video ban đầu lên tiếng phản hồi; nhấn mạnh rằng mình chỉ đơn thuần chia sẻ trải nghiệm thực tế của bản thân, không hề chê bai món ăn dở hay chỉ trích nguyên liệu mất vệ sinh. Cô không lường trước được việc sự việc lại biến thành một vụ bắt nạt qua mạng.

Ngoài ra, vị khách này chia sẻ rằng cô đang mang thai và cũng phải hứng chịu vô số lời lẽ công kích từ khi chuyện bị phơi bày, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như cuộc sống thường ngày. Cô đang cân nhắc việc thu thập bằng chứng và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý.