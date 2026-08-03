'Hoa hậu' sâm Ngọc Linh bán đấu giá hơn 700 triệu đồng

Lần đầu tiên tại Đà Nẵng quy tụ sâm Ngọc Linh tham gia Hội thi "Tôn vinh vẻ đẹp sâm Ngọc Linh".

Hội viên Hội sâm Ngọc Linh, các hợp tác xã và doanh nghiệp kinh doanh sâm Ngọc Linh mang những cây sâm tuyển chọn đến tranh tài. Mỗi cây sâm đều gây ấn tượng với ban giám khảo từ bộ rễ, củ, thân tới lá, hoa.

Cây Sâm Ngọc Linh đoạt giải Nhất nhóm sâm trên 10 năm tuổi.

Sâm dự thi được chia thành ba nhóm: sâm sinh trưởng gồm các củ sâm từ 5-7 năm tuổi, sâm trưởng thành từ 8-10 năm tuổi và nhóm sâm lâu năm gồm các củ trên 10 năm tuổi. Ban giám khảo đánh giá dựa trên các tiêu chí về nguồn gốc, giá trị khoa học, thẩm mỹ, thương mại và giá trị bảo tồn.

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Tổng Thư ký Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam - cho hay ban giám khảo sẽ tuyển chọn và đề xuất những củ sâm đạt giải cao để đấu giá. Nguồn kinh phí thu được từ đấu giá sẽ được sử dụng cho công tác bảo tồn vùng sâm, phát triển cộng đồng và trao học bổng cho học sinh miền núi.

Sau quá trình chấm chọn kỹ càng, ban tổ chức đã tìm ra "hoa hậu" sâm cho từng hạng mục.

Với trên 35 năm tuổi, hình dáng đẹp, chất lượng vượt trội và giá trị dược liệu cao, củ sâm được ban giám khảo đánh giá nổi bật về giá trị khoa học, tính thẩm mỹ cũng như ý nghĩa bảo tồn nguồn gen quý của sâm Ngọc Linh.

"Hoa hậu" sâm Ngọc Linh sau đó được đưa ra đấu giá, mức giá cao nhất là 725 triệu đồng.

'Hoa hậu' sâm Ngọc Linh được đấu giá hơn 700 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, không chỉ là cuộc tranh tài vẻ đẹp của những củ sâm quý, hội thi Sâm Ngọc Linh đẹp còn là dịp tôn vinh giá trị của "quốc bảo" Việt Nam, ghi nhận tâm huyết của những người đã dành nhiều năm gìn giữ và chăm sóc từng cây sâm giữa đại ngàn Ngọc Linh.