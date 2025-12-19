Phát hiện thêm 168 tấn vàng nhờ công nghệ cao

Ngày 19/1/2025, tài khoản WeChat chính thức “Trung Quốc Địa chất Điều tra” thuộc Cục Điều tra Địa chất – Bộ Tài nguyên Trung Quốc công bố thông tin cho biết nước này vừa đạt bước đột phá mới trong công tác tìm kiếm vàng. Theo đó, 3 khu mỏ tại Cam Túc, Nội Mông và Hắc Long Giang đã phát hiện thêm tổng cộng 168 tấn vàng, đánh dấu một trong những đợt bổ sung trữ lượng đáng kể nhất trong thời gian gần đây.

Ba khu mỏ mới bổ sung 168 tấn vàng

Cụ thể, tại mỏ Anba Libei, ở Cam Túc, đoàn khảo sát xác định thêm 102,4 tấn vàng, giúp khu vực này được xếp vào nhóm mỏ siêu lớn theo tiêu chuẩn phân loại hiện hành. Hai mỏ còn lại gồm Hada Mengou–Dabagou ở Nội Mông bổ sung 41,3 tấn, và Tahe Baoxinggou ở Hắc Long Giang bổ sung 24,3 tấn, đều được xếp vào quy mô mỏ lớn.

Theo “Tiêu chuẩn phân loại quy mô trữ lượng khoáng sản” công bố năm 2020, một mỏ vàng dạng đá cứng có trữ lượng từ 20 tấn trở lên được xếp vào loại mỏ lớn; từ 5–20 tấn là mỏ trung bình, và dưới 5 tấn là mỏ nhỏ. Với mức tăng trên 100 tấn, Anba Libei trở thành điểm sáng nổi bật nhất trong số các khu vực được khảo sát năm nay.

Ứng dụng mô hình địa chất – dữ liệu lớn trong tìm kiếm khoáng sản

Cũng theo Bộ Tài nguyên Trung Quốc, đợt khảo sát này được triển khai với sự hỗ trợ của ngân sách trung ương, tập trung vào các khu vực được xem là trọng điểm khoáng sản quốc gia như: đới quặng kết dính Giao Đông, Tần Lĩnh, rìa tây khối thượng Dương Tử, cùng với các cụm mỏ nổi tiếng khác như Hada Mengou hay Gannan–Longnan.

Đáng chú ý, giới chuyên môn đã ứng dụng phương pháp khảo sát tổng hợp đa thang – đa công nghệ kết hợp với mô hình dự báo sinh khoáng dựa trên dữ liệu lớn (big data), mô hình lớn (big model) và năng lực tính toán mạnh (big computing). Nhờ đó, họ đã khoanh định được 47 khu vực mục tiêu, đề xuất 35 khối thăm dò, mở rộng đáng kể phạm vi tìm kiếm so với những năm trước.

Ảnh minh họa: Internet

Cục Điều tra Địa chất nhận định, các kết quả này không chỉ gia tăng trữ lượng mà còn giúp làm rõ quy luật hình thành vàng trên phạm vi toàn Trung Quốc, từ đó định hướng cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp khai khoáng tiếp tục triển khai các dự án thăm dò mới. Công tác tìm kiếm – thăm dò vàng được đánh giá đã mang lại hiệu quả trực tiếp cho phát triển kinh tế – xã hội vùng mỏ.

Liên tiếp công bố tin vui

Không chỉ dừng lại ở ba khu mỏ nêu trên, trong tháng 11/2024, ngành địa chất Trung Quốc cũng công bố một loạt phát hiện quy mô rất lớn khác.

Ngày 21/11/2024, Viện Địa chất tỉnh Hồ Nam thông báo đã đạt bước đột phá lớn tại mỏ vàng Wangu, huyện Bình Giang. Sau nhiều năm khảo sát, các chuyên gia xác định hơn 40 mạch vàng nằm ở độ sâu trên 2.000 mét, với hàm lượng vàng cao nhất lên tới 138g/tấn – mức hiếm thấy trong các mỏ vàng dạng đá cứng.

Tổng trữ lượng vàng đã được xác nhận tại lõi mỏ Vạn Cổ đạt 300,2 tấn. Hội đồng chuyên gia đánh giá khu mỏ này thuộc nhóm siêu lớn, đồng thời dự báo khu vực dưới độ sâu 3.000 mét có thể ẩn chứa trên 1.000 tấn vàng. Nếu tính theo giá vàng hiện hành, khu vực triển vọng này có giá trị lên tới 600 tỷ NDT.

Trước đó, tại buổi họp báo về thành tựu địa chất tỉnh Sơn Đông, chính quyền địa phương cho biết công tác khảo sát các khoáng sản chiến lược đã đạt tiến triển nổi bật, với tổng trữ lượng vàng mới được bổ sung 581 tấn. Đáng chú ý, mỏ vàng Tây Lĩnh đã trở thành mỏ vàng đơn thể lớn nhất Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế khu mỏ vàng lớn thứ ba thế giới của cụm mỏ Giao Đông.

Những phát hiện này được đánh giá là tín hiệu quan trọng. Điều này cho thấy công tác địa chất Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới, kết hợp giữa kỹ thuật khảo sát truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tối đa hóa khả năng phát hiện tài nguyên chiến lược ở độ sâu lớn và quy mô rộng.