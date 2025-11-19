Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra mỹ phẩm do công ty của chồng bà Mailisa nhập khẩu

Lấy mẫu kiểm nghiệm nhiều mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gửi nhiều văn bản đến các Sở Y tế trên toàn quốc, yêu cầu tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai (người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa) là chủ sở hữu.

Theo cơ quan này, các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của công ty đang được xác minh, liên quan đến việc nhập khẩu và đưa ra thị trường các sản phẩm mang nhãn hiệu "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY" và "MK".

Trước đó, báo chí phản ánh nhiều sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm và tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Mỹ phẩm Doctor Magic là sản phẩm nổi tiếng của Thẩm mỹ viện Mailisa.

Để bảo đảm an toàn, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị liên quan triển khai lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thuộc ba nhãn hàng nêu trên đang lưu hành trên thị trường, danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm mà Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm nhập khẩu hoặc đưa ra thị trường.

Cục yêu cầu ưu tiên lấy mẫu các sản phẩm có nguy cơ cao như mỹ phẩm làm trắng da, kem chống nắng và sản phẩm có hướng dẫn sử dụng dành cho phụ nữ mang thai hoặc trẻ em.

Ngoài hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp.HCM cũng được giao nhiệm vụ lấy mẫu trên quy mô toàn quốc, đặc biệt tại các điểm phân phối lớn và các sàn thương mại điện tử, đồng thời gửi đầy đủ kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố.

Cục Quản lý Dược cũng đã yêu cầu các Sở Y tế tổng hợp, báo cáo toàn bộ kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nếu phát hiện, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, lưu thông và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic, Maika Beauty, MK.

Các địa phương cần rà soát theo danh mục 162 sản phẩm và gửi báo cáo về Cục, trong đó Sở Y tế Tp.HCM, nơi Công ty MK Skincare đặt trụ sở, được giao nhiệm vụ kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định về nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm, xử lý vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về Cục.

Đồng thời, Cục yêu cầu chính Công ty MK Skincare báo cáo cụ thể việc kiểm nghiệm sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm được chỉ định, gửi kèm toàn bộ kết quả các mẫu đã kiểm và cung cấp hồ sơ thông tin sản phẩm của toàn bộ 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm.

Được biết, thẩm mỹ viện Mailisa được phát triển bởi hai vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai.

Bà Phan Thị Mai hay còn gọi Mailisa là người sáng lập. Ngoài dịch vụ làm đẹp, bà còn phân phối nhiều loại mỹ phẩm như kem chống nắng, sữa rửa mặt, gel tái tạo da, trong đó nổi bật là Doctor Magic nhập khẩu từ Hong Kong, bán độc quyền tại Việt Nam với giá 120.000 đồng – 2,7 triệu đồng.

Sự việc vẫn chưa được kết luận chính thức, song đang gây chú ý về tính minh bạch trong kinh doanh thẩm mỹ và chất lượng sản phẩm của Mailisa.

Nhiều cơ sở bị phạt hàng tỷ đồng do vi phạm mỹ phẩm

Theo Cục Quản lý Dược, hiện có khoảng 200.000 sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) được tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của khoảng 2.500 cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

Trong đó, Cục Quản lý Dược tiếp nhận công bố cho khoảng 150.000 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu, các Sở Y tế tiếp nhận công bố cho khoảng 50.000 sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Việc tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm được thực hiện theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN mà Việt Nam là thành viên và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

Theo các quy định này, cơ sở công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu chỉ cần cung cấp cho cơ quan quản lý trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến các tài liệu gồm: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm các thông tin về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, tên, địa chỉ cơ sở công bố, tên, địa chỉ cơ sở nhập khẩu, thành phần công thức, tính năng, công dụng); Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm; Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Ngày 13/11 công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk (Ảnh:NLĐ).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả, chất lượng sản phẩm khi công bố cũng như trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Hàng năm, các cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm ở Trung ương và địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, lưu hành sản phẩm mỹ phẩm trên nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Những năm gần đây, mỗi năm Cục Quản lý Dược tiến hành hậu kiểm từ 20 đến 30 cơ sở; các Sở Y tế thực hiện kiểm tra khoảng 300 cơ sở trên toàn quốc, trong đó có các cơ sở kiểm tra theo chỉ đạo, yêu cầu của Cục Quản lý Dược. Cục Quản lý Dược đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển Thanh tra Bộ Y tế xử phạt hoặc chuyển Sở Y tế xử phạt theo thẩm quyền.

Năm 2024, Cục Quản lý Dược kiểm tra 23 cơ sở, trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 2 cơ sở với số tiền phạt 255 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt 4 cơ sở với số tiền phạt 350 triệu đồng.

Năm 2025, tính đến ngày 17/11, Cục Quản lý Dược đã kiểm tra 35 cơ sở (12 cơ sở theo kế hoạch, 23 cơ sở theo đột xuất), đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở với số tiền phạt 1.058 triệu đồng.