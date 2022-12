Mẫu xe tay ga Vision rớt giá thê thảm

Vision tiêu chuẩn hiện chỉ còn 31,9 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất hơn 1 triệu đồng; trong khi thời điểm sốt giá hồi giữa năm vừa rồi, giá bán ra bị đẩy lên gần 44 triệu đồng, tức chênh lệch 12 triệu đồng.

Tương tự, Vision bản cao cấp hiện có giá bán ra 33,8 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất khoảng 1 triệu đồng), trong khi trước đó lên đến gần 49 triệu đồng, tức có mức chênh lệch lên đến khoảng 15 triệu đồng.

Xe Vision giảm giá mạnh

Còn bản đặc biệt hiện có giá bán ra 34,6 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 1 triệu đồng, so thời điểm sốt giá so với trước đó là 50 triệu đồng. Hoặc bản cá tính hiện có giá 38,5 triệu đồng cao hơn giá đề xuất 2,5 triệu đồng, so với trước đó mức giá cao ngất ngưỡng khoảng 53 triệu đồng, tức chênh lệch khoảng 17 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe tay ga khác cũng giảm giá đáng kể

Tương tự, mẫu xe bán chạy khác là SH Mode thời điểm sốt giá có mức chênh lệch cao hơn mức đề xuất từ 17-22 triệu đồng, nay mức chênh lệch giảm chỉ còn 5-10 triệu đồng. Theo đó, bản đặc biệt hiện chỉ còn 72,8 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 10 triệu đồng; bản thể thao 73,8 triệu đồng, cao hơn gần 10 triệu đồng; bản cao cấp 70,9 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất khoảng 9 triệu đồng; bản tiêu chuẩn 61,7 triệu đồng, cao hơn 5 triệu đồng so với giá đề xuất.

Nhiều mẫu xe tay ga khác cũng giảm giá đáng kể

Còn mẫu Air Blade 160 phân khối trước đó có giá bán ra từ 61,3-63,2 triệu đồng, tùy bản thì nay bản đặc biệt còn 60 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 3 triệu đồng; bản tiêu chuẩn còn 55,7 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 200.000 đồng.

Tương tự, mẫu xe Lead trước đây có giá bán từ 47-51 triệu đồng, tùy bản. Tuy nhiên, hiện bản tiêu chuẩn giảm còn 37 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 2 triệu đồng; bản cao cấp 39,5 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng; bản đặc biệt 41,6 triệu đồng, thấp hơn 400.000 đồng.

