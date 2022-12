Nghịch lý giá thịt lợn: Giảm từ chuồng đến chợ

Rẻ vẫn ế

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy) giá thịt lợn dao động từ 95.000 đồng/kg đến 125.000 đồng/kg tùy loại. Theo chị Nguyễn Mai Lan (tiểu thương buôn bán) cho biết, tại đây thịt mông sấn duy trì ở mức 95.000 đồng/kg; Thịt chân giò 100.000 đồng/kg; Thịt ba chỉ duy trì ở mức 105.000 - 110.000 đồng/kg; Sườn thăn giá 120.000 - 125.000 đồng/kg…

Còn tại chợ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) giá thịt lợn cũng dao động trong khoảng 90.000 đồng/kg đến 120.000 đồng/kg. Thịt mông sấn có giá 90.000 đồng/kg; Thịt ba chỉ là 100.000 đồng/kg; Sườn thăn có giá bán là 110.000 đồng/kg đến 120.000 đồng/kg tùy loại.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, tiểu thương bán thịt tại chợ Mỹ Đình (Hà Nội), cho biết: “Nếu so với tháng trước thì giá thịt heo ở chợ khá ổn định. Thời điểm tháng 7, tháng 8, giá thịt heo lên đến trên 200.000 đồng/kg nhưng hiện nay đã giảm rất nhiều, chỉ còn ở mức 130.000 -160.000 đồng/kg. Dù giá thịt giảm mạnh nhưng chợ vẫn ế người mua, các sạp thịt cũng không dám bán nhiều ở thời điểm hiện tại."

Giá heo hơi đang ở mức thấp dù mùa tết cận kề

Diễn biến này phù hợp với xu hướng giảm giá heo hơi từ nửa tháng nay trên cả nước. Hiện mức giá heo hơi bình quân cả nước là 55.000 đồng/kg, trong đó khu vực các tỉnh phía bắc có sự phục hồi nhẹ, còn các tỉnh phía nam gần như đi ngang ở mức 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tuy giá bán ở mức thấp so với các thời điểm trong năm nhưng sức mua của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế, tình hình buôn bán khá “ế ẩm”. Với mức giá thịt heo hiện nay, đã giảm khoảng 40.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 9. Các sạp thịt trong chợ hoạt động có phần giảm đáng kể, nhiều tiểu thương đã phải nghỉ bán vì sợ lỗ vốn.

Giảm từ chuồng đến chợ

Những ngày cận tết giá thịt lợn sẽ tăng theo giá lợn hơi xuất chuồng do mức tiêu thụ mặt hàng này tăng cao. Điều ngược lại xảy ra với giá thịt lợn năm nay khi giá lợn hơi giảm kéo theo giá thịt lợn giảm. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do sức mua thị trường yếu trong khi nguồn cung cấp thịt lợn dồi dào, dù chi phí thức ăn vẫn ở mức cao.

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), ước tính tổng đàn heo cả nước đến cuối tháng 10/2022 tăng khoảng 13,6% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số gia cầm của cả nước ước tính tăng khoảng 5,2%. Nguồn cung tăng trong khi sức mua yếu đang gây áp lực lớn đến giá bán.

Giá thịt lợn giảm mạnh, các sạp thịt chỉ cung ứng vừa phải

Tổng đàn lợn cả nước hiện nay khoảng 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt lợn. Với đà tăng trưởng hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo.

Năm 2023, sản lượng thịt lợn hơi ước tăng 4% so với năm 2022. Giá lợn được kỳ vọng tăng 5% do nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung. Các hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại tái đàn do giá lợn giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Bá Tuấn, chủ trang trại lợn ở Thanh Hóa cho biết: "Chăn nuôi lợn gần 10 năm nay chưa từng gặp cảnh nào gần tết nhưng giá lợn lại giảm như hiện nay, vẫn chưa có tín hiệu tăng giá trở lại. Hiện có khoảng 50 con lợn thịt chờ xuất bán nhưng các thương lái bắt còn chậm chạp".

Cũng theo ông Tuấn, hiện giá lợn hơi dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, giảm khoảng 5000 - 8000 đồng/kg so với tuần trước. Ước tính đàn lợn chuẩn bị xuất của ông mất khoảng 30 triệu đồng.

