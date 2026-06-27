MacBook, iPad đồng loạt tăng giá mạnh tại Việt Nam

Tối 25/6, loạt iPad, máy tính MacBook, Mac Mini, Mac Studio đều tăng giá trên dưới 20%, có model cao hơn hàng chục triệu đồng, do ảnh hưởng giá chip nhớ.

Động thái tăng giá được Apple thực hiện trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam với tất cả sản phẩm máy tính, tablet. Công ty đóng cửa hàng trực tuyến trong ít phút, sau đó mở lại với mức giá mới cao hơn đáng kể. Tại Mỹ cũng như nhiều thị trường lớn khác, Wall Street Journal ước tính giá iPad tăng từ 15-25% trong khi giá máy tính Mac nói chung tăng 15-20%.

Đợt tăng giá mới của Apple chưa bao gồm sản phẩm chủ lực mang lại lợi nhuận lớn nhất cho công ty là iPhone.

MacBook Neo tăng giá khởi điểm từ 16,5 lên 19,5 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Trên trang Apple Store Online tại Việt Nam, loạt sản phẩm của hãng tăng giá trên dưới 20% tương ứng, các model có RAM càng nhiều, mức tăng càng lớn. Những sản phẩm bán chạy nhất như MacBook Neo tăng mức khởi điểm từ 16,5 triệu đồng lên 19,5 triệu đồng, MacBook Air M5 tăng mạnh từ mức khởi điểm 30 triệu đồng lên 35 triệu đồng. Tương tự, iPad Pro dùng chip M5 cũng tăng giá khởi điểm từ 30 lên 36 triệu, Mac Studio dùng chip M4 Max cao hơn tới gần 20 triệu đồng cho bản dùng RAM 96 GB.

Các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam như Thế Giới Di Động, CellphoneS, FPT Shop chưa điều chỉnh giá nhưng đại diện một đơn vị cho biết việc này "sẽ sớm xảy ra ngay trong tuần này".

"Chúng tôi chưa từng thấy giá linh kiện tăng nhiều và nhanh đến vậy", thông báo mới nhất của Apple có đoạn. Công ty cho biết đã không thể tiếp tục bảo vệ khách hàng khỏi chi phí chip nhớ và lưu trữ tăng vọt do ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) liên tục mở rộng các trung tâm dữ liệu. Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, CEO Tim Cook cũng cho biết việc phải tăng giá sản phẩm là điều "sớm muộn cũng phải xảy ra".

iPad Air M2 tại lễ ra mắt ở London, Anh ngày 7/5/2024. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo Reuters, khủng hoảng nguồn cung chip nhớ do cơn sốt AI đã đến mức báo động cao nhất khi Apple - công ty điện tử tiêu dùng có giá trị lớn nhất thế giới, vốn sở hữu mối quan hệ với chuỗi cung ứng "đáng mơ ước trong ngành" - cũng không thể tránh khỏi việc phải tăng giá. "Quả táo" là công ty máy tính tăng giá muộn nhất trên thị trường khi hàng loạt ông lớn khác như Asus, Dell, HP, Lenovo đã bắt đầu tăng giá máy tính, laptop từ cuối năm ngoái.

"Thị trường chip nhớ đang rất khắc nghiệt và sẽ vẫn tiếp tục khắc nghiệt về mặt cấu trúc trong tương lai gần" Ben Bajarin, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, dự báo. Trong thông báo mới, Apple cũng chia sẻ nhận định "ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đang đối mặt với thách thức chưa từng có tiền lệ".

Trong khi đó, các công ty sản xuất chip nhớ lại đang trong thời kỳ "trăng mật" với cơn sốt AI khi đều có mức doanh thu kỷ lục. Micron Technology đạt doanh thu 41,46 tỷ USD trong quý tài chính III/2026, cao gấp bốn lần cùng kỳ năm trước trong khi cổ phiếu cũng tăng giá 700% trong một năm qua. Hãng chip nhớ của Hàn Quốc là SK Hynix cũng có mức tăng cổ phiếu 400%, công ty sản xuất chip nhớ của Samsung lần đầu đạt mức vốn hóa trên 1.000 tỷ USD nhờ lợi nhuận tăng mạnh năm qua.