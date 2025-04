Loại ếch "lạ" mỗi năm xuất hiện một lần, giá lên tới 250 nghìn đồng/kg

Tháng 4, khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu đổ xuống, trên chợ mạng lại xuất hiện hàng loạt các bài viết rao bán ếch òn. Những con ếch có chiếc bụng tròn vo, trông kinh dị nhưng có giá đắt gấp 4-5 lần ếch thường khiến nhiều người bất ngờ.

Đặc biệt hơn, trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt video ăn và chế biến ếch òn được chia sẻ rầm rộ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ếch òn đang rao bán khắp chợ mạng với giá từ 90-250 nghìn đồng/kg.

Rao bán ếch òn với giá 90 nghìn đồng/kg, chị Phương Sao, trú tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, khoảng hơn một tuần nay, ếch òn bắt đầu xuất hiện. Mỗi ngày, chị thu mua được từ 2-3 tạ ếch òn của người dân khu vực lân cận rồi đổ sỉ cho các đầu mối tại TP.HCM.

“Loại ếch này chỉ có sau cơn mưa đầu mùa, sau khoảng 2 tuần là hết. Tôi đang bán lẻ với giá 90 nghìn đồng/kg, bán sỉ với giá từ 70-80 nghìn đồng/kg. Mọi người đang bán tại TP.HCM từ 200-250 nghìn đồng/kg”, chị Phương nói.

Theo chị Phương, loại ếch này tên là ếch òn bởi chúng không kêu ộp ộp như bình thường mà kêu òn òn cả đêm lẫn ngày. Cả năm chúng nằm im dưới đất, đến mùa mưa mới bò lên, kêu vang để tìm bạn tình và sinh sản. Vì vậy, ếch òn đầu mùa là ngon nhất và đắt nhất.

Ếch òn trở thành đặc sản được nhiều người lùng mua.

Khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, hàng ngàn con ếch nằm dưới đất, trong hang ven suối, bờ ruộng hoặc dưới đống lá cây mục… ngoi lên tìm thức ăn, giao phối và đẻ trứng. Vì vậy, ếch òn ăn rất ngon, thịt ngọt, xương mềm, nhiều trứng.

Anh Trần Đoàn, trú tại Bắc Bình (Ninh Thuận) cho biết ếch òn từ lâu được coi là đặc sản của người Chăm tại Ninh Thuận, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào mùa mưa và kéo dài từ 1-2 tháng.

“Trước đây, một kí ếch òn chỉ khoảng 90-100 nghìn đồng nhưng mấy năm nay nhiều người ở các tỉnh thành cũng biết đến, đặt mua nên ếch òn đắt gấp 2-3 lần. Ếch bắt được đến đâu được các đầu mối thu mua hết đến đó, người dân muốn mua còn khó”, anh Đoàn cho biết.

Ếch òn nấu lá me non nguyên con, ăn không bỏ thứ gì.

Theo anh Đoàn, có 2 loại ếch òn đó là ếch òn quê và ếch òn đá. Ếch òn đá không có sọc ở lưng, con to, nhiều trứng, đắt hơn và ngon hơn.

“Ếch òn đầu mùa ăn được cả con, không cần bỏ bất kì cái gì. Trước khi chế biến phải bóp muối rồi trụng qua nước sôi cho hết nhớt. Món ngon nhất là nấu canh chua với lá me non hoặc nướng than hoa chấm muối ớt. Thịt ếch òn ngon và thơm hơn ếch đồng, trứng ăn rất ngậy”, anh Đoàn nói.