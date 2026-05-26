80% "Siêu El Nino" sẽ vào tháng 7, Bộ Công Thương "cảnh báo" về nguồn cung điện

Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, tình hình thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp với các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng. Nền nhiệt độ liên tục duy trì ở mức cao kỷ lục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày tới.

Theo các mô hình dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế, năm 2026, chúng ta đang đối mặt với những dị thường lớn về khí hậu. Trong đó, đáng lo ngại nhất là hiện tượng “Siêu El Nino” với khoảng 80% khả năng sẽ chính thức thiết lập vào tháng 7 tới đây. El Nino không chỉ ảnh hưởng đến bão mà còn tác động đến lượng mưa, hạn hán, gió mùa và nhiệt độ toàn cầu.

Siêu El Nino gây áp lực lớn với nguồn điện

Những hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp mà còn gây sức ép rất lớn lên công tác vận hành hệ thống điện quốc gia.

Đối với hệ thống điện quốc gia, El Nino năm 2026 dẫn đến nhiệt độ tăng cao làm nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống liên tục lập kỷ lục mới; đồng thời, khô hạn kéo dài làm giảm nghiêm trọng lượng nước về hồ thủy điện, ảnh hưởng đến khả năng phát điện của các nhà máy, trong khi đây là nguồn điện chiếm tỷ trọng lớn trên hệ thống.

Bộ Công Thương cho biết 80% khả năng Siêu El Nino sẽ diễn ra vào tháng 7, gây áp lực lớn cho nguồn cung điện năng.

Thông tin cụ thể, đại diện Bộ Công Thương cho hay, từ ngày 13-15/5 và đặc biệt là trong giai đoạn 23-27/5, nhu cầu tiêu thụ điện của toàn hệ thống tăng đột biến và liên tục thiết lập các mức đỉnh mới.

Dẫn số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), theo đại diện Bộ Công Thương, ghi nhận đến ngày 25/5 phụ tải điện toàn quốc lập kỷ lục mới ở công suất 57.120 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Phụ tải hệ thống điện miền Bắc cũng đạt mức công suất 29.667 MW, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng tiêu thụ điện đạt 603,0 triệu kWh, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế đến ngày 25/5, phụ tải hệ thống điện Quốc gia đạt 133,14 tỷ kWh, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2025 (trong đó, miền Bắc 61,9 tỷ kWh, miền Trung 12,75 tỷ kWh và miền Nam 58,0 tỷ kWh, tăng lần lượt 11,1%; 7,8% và 5,6% so với cùng kỳ năm 2025).

Theo đại diện Bộ Công Thương, các kịch bản tăng trưởng phụ tải đã được tính toán từ kế hoạch vận hành hệ thống điện được Bộ ban hành. Theo đó, phương án tăng trưởng phụ tải ở mức 8,5% theo kịch bản cơ sở, 11,2% theo kịch bản điều hành và kịch bản kiểm tra với mức tăng trưởng 14,2%.

Nhu cầu điện tăng cao đột biến từ 20-23 giờ hằng ngày

Về cung ứng điện sắp tới, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, các bất ổn địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran từ cuối tháng 2/2026, đã đẩy thế giới vào một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu, đặc biệt là khí LNG cho phát điện (giá tăng cao, nhập hàng khó hơn...), ảnh hưởng đến công tác vận hành hệ thống điện trong nước.

Khi nắng nóng xảy ra trên diện rộng và kéo dài, đỉnh phụ tải thường dịch chuyển sang khung giờ tối (20h-23h), thậm chí vượt cả cao điểm ban ngày. Đây cũng là thời điểm hệ thống chịu áp lực lớn nhất do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ.

Trong khi đó, nhiều nhà máy thủy điện nhỏ có nước về kém không đủ nước phát điện, làm khả năng đáp ứng phụ tải và duy trì dự phòng của hệ thống bị thu hẹp đáng kể.

Phụ tải điện - nhu cầu điện đang chuyển dịch mạnh từ ban ngày sang 20-23h/ngày do các dịch vụ ăn uống, khách sạn và trạm sạc gia tăng, trong khi nguồn điện bổ sung cho điện nền như mặt trời, điện gió không phát, gây áp lực lên nguồn cung điện (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương cảnh báo, hệ thống cũng đang phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn như: Suy giảm công suất các tổ máy nhiệt điện than do đã vận hành ở mức công suất cao trong thời gian dài hoặc yêu cầu về môi trường.

Về giải pháp, Bộ Công Thương chỉ đạo NSMO sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện nhằm bảo đảm mức khả dụng cao nhất cho hệ thống truyền tải và phân phối.

Đồng thời, yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành linh hoạt hồ chứa, chủ động tích nước các thủy điện nhỏ, huy động hợp lý để phát điện vào khung giờ cao điểm tối.

Huy động các tổ máy tuabin khí vào vận hành, linh hoạt chuyển đổi giữa khí nội địa, LNG và dầu DO nhằm phát tối đa trong giờ cao điểm và giảm chi phí hệ thống.

Bộ Công Thương cho biết, NSMO đã đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới trong tháng 6/2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30. Bộ Công Thương đang xin ý kiến.