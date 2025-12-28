Làm giả hàng trăm nghìn chai dầu gió từ hóa chất công nghiệp

Ngày 28/12, Hoàn cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh (35 tuổi) và 3 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế bắt để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Nguyễn Phương Hoàn và Nguyễn Thị Thanh (trái sang) cùng 3 nhân viên. Ảnh: Công an TP HCM

Giữa tháng 12, nhà chức trách kiểm tra căn nhà không số tại đường 171, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ) bắt quả tang nhóm này đang pha trộn các loại hóa chất trôi nổi để làm dầu gió giả.

Khám xét tiếp địa điểm thứ hai tại số 5 Võ Văn Bích (ấp 15, xã Bình Mỹ), cảnh sát thu hơn 4.300 chai dầu thành phẩm, cùng nhiều máy ép nhiệt, can chứa hóa chất, tem nhãn và vỏ hộp phục vụ việc sản xuất...

Quy trình sản xuất từ hóa chất của vợ chồng Nguyễn Phương Hoàn. Video: Công an TP HCM

Theo lời khai nhóm này, quy trình sản xuất dầu gió giả hoàn toàn thủ công. Họ mua hóa chất, dung môi, chất tạo màu và hương liệu công nghiệp qua mạng xã hội, sau đó pha trộn tùy ý rồi sang chiết vào chai thủy tinh, dán tem, đóng hộp và màng co giả mạo nhãn hiệu "Siang Pure Oil". Để tránh bị phát hiện, họ chọn những khu vực thưa thớt dân cư, xa trung tâm để đặt xưởng.

Những chai dầu gió bị làm giả. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát xác định, các thành phần được sử dụng hoàn toàn không có dược tính, không có tác dụng điều trị, giảm đau hay sát khuẩn. Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ kích ứng da, bỏng rát, ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Trước khi bị bắt, nhóm này đã đưa ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm giả với giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng, thu lợi bất chính lớn. Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ nguồn cung cấp hóa chất và quy mô tiêu thụ.