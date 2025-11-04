Phố Hàng Mã nhộn nhịp với đồ trang trí Giáng sinh sớm

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngay từ đầu tháng 11, dọc con phố vốn nổi tiếng với các mặt hàng trang trí theo mùa đã ngập tràn những món đồ Giáng sinh.

Các món đồ trang trí như vòng nguyệt quế, chuông vàng, nơ đỏ, người tuyết phủ đầy sắc màu lễ hội.

Giá các món đồ Giáng sinh linh hoạt, phù hợp với mọi nhu cầu của người mua. Cây thông Noel được trưng bày đa dạng từ loại mini để bàn cho đến các cây lớn cao hơn 2 mét. Các cây thông nhỏ được trang trí sẵn có giá từ 150.000 - 500.000 đồng, trong khi cây lớn, chất liệu tốt hơn, có thể lên tới vài triệu đồng/cây. Vòng nguyệt quế có nhiều kiểu dáng từ cổ điển đến hiện đại, giá dao động từ 80.000 - 300.000 đồng/ cái tùy kích cỡ và vật liệu.

Các mô hình lính chì, ông già Noel mini, vòng hoa và đồ treo được khách chọn mua nhiều để trang trí quán cà phê và văn phòng.

Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú dừng lại lựa chọn đồ trang trí, hòa cùng không khí lễ hội sớm trên phố Hàng Mã.

Nhiều cửa hàng, studio chụp ảnh, nhà hàng cũng tìm đến để “săn” phụ kiện trang trí, tạo không gian Giáng sinh sớm nhằm thu hút khách.

Một số tiểu thương cho biết, khách hàng chuộng những món đồ nhỏ xinh, dễ treo và có thể tái sử dụng nhiều năm, vừa tiết kiệm vừa thân thiện môi trường. Năm nay hàng hoá phục vụ Giáng sinh được nhập về sớm và phong phú hơn. Ai cũng muốn trang trí sớm để tạo không khí đón mùa lễ hội.

Cây thông Noel, tuần lộc... là mặt hàng chủ đạo trong dịp lễ Giáng sinh.

Những món đồ trang trí nhỏ xinh và ánh đèn lung linh khiến nhiều người đi chậm lại để cảm nhận không khí an lành của mùa Giáng sinh đang tới gần.