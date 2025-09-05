“Lafufu” - cơn sốt đồ chơi nhái đang làm chao đảo thị trường Trung Quốc và thế giới

Tại nhiều khu chợ ở Trung Quốc, Labubu – vốn là món sưu tầm được trưng bày trong tủ kính – nay bị biến thành “khoai, bắp cải”, chất đống trong bao tải hoặc cốp xe chờ bán. Đây không phải sản phẩm chính hãng, mà là các phiên bản nhái được gọi vui là “Lafufu”, cùng vô số biến thể như “Lagogo” hay “Lababa”.

Trong khi Pop Mart báo lãi tăng gần 400% nửa đầu năm, thì Lafufu cũng bùng nổ với lượng tiêu thụ mạnh mẽ, kéo theo trào lưu chế meme, clip hài và video “unbox”. Các nhà máy nhỏ ở Quảng Đông, Hà Bắc trở thành “công xưởng” chính, sản xuất hàng loạt để bán trong nước và xuất khẩu.

Chính quyền Mỹ, Anh cảnh báo Lafufu kém chất lượng, dễ gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì có nhiều chi tiết rời. Trung Quốc cũng đã tịch thu hơn 1,8 triệu sản phẩm nhái từ đầu năm đến nay. Truyền thông nhà nước lo ngại “làn sóng đồ giả” sẽ làm xói mòn nỗ lực sáng tạo của doanh nghiệp bản địa.

"Lafufu" được bán tại Bắc Kinh vào ngày 10/7/2025.

Người tiêu dùng thích Lafufu vì điều gì?

Với nhiều người, sức hút của Lafufu đến từ vẻ “xấu xí đáng yêu” cùng các tính năng hài hước như hát, nhảy – những điều bản gốc không có. Đặc biệt, giá chỉ bằng 1/10 Labubu chính hãng. Một bà mẹ ở Texas thừa nhận con gái mua Lafufu cho mình chỉ với 20 USD, rẻ hơn rất nhiều so với việc săn hàng thật.

Trong khi đó, nhiều người trẻ ở Trung Quốc cho rằng Labubu chỉ là “cơn sốt thương hiệu” bị thổi phồng. Giá niêm yết ban đầu của một mẫu Labubu là 99 tệ (14 USD), nhưng trên thị trường chợ đen có thể đội lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệ. Trái lại, Lafufu mang lại lựa chọn dễ tiếp cận, vừa rẻ vừa vui.

Ở Mỹ, Labubu chính hãng còn đắt gấp đôi so với Trung Quốc, tạo điều kiện cho thị trường đồ nhái phát triển. Không ít người xem Lafufu như cách để “giữ lại bản chất đồ chơi” thay vì chạy theo xu hướng khoe mẽ hàng hiệu.

Thị trường đồ chơi nhái “ăn nên làm ra” ra sao?

Một nhà máy ở Đông Quan từng bán 150.000–160.000 sản phẩm Lafufu chỉ trong tháng 7, thu về khoảng 2 triệu tệ (hơn 270.000 USD). Hơn 40% số hàng xuất khẩu sang Mỹ, phần còn lại rải khắp châu Âu và Đông Nam Á.

Theo báo cáo thương mại của Mỹ, 84% giá trị hàng giả bị thu giữ năm 2023 đến từ Trung Quốc. Dù nước này xử lý hàng chục nghìn vụ án liên quan đến hàng giả, dòng chảy Lafufu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ngoài Lafufu, các nhà máy còn tung ra biến thể “Lagogo” – một phiên bản biết hát nhảy, giá chỉ 18,8 tệ (2,6 USD) – với doanh số hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng.

Chính quyền Trung Quốc đối phó với “cơn bão Lafufu” thế nào?

Hải quan nhiều sân bay Trung Quốc đã liên tục thu giữ lô hàng Lafufu mang nhãn “Pop Mart” giả mạo. Chính quyền trung ương và địa phương cũng đẩy mạnh chiến dịch dẹp bỏ chợ đồ nhái, có nơi phải giải tán cả khu chợ chất đầy búp bê chỉ trong một ngày.

Pop Mart thậm chí đã đăng ký nhãn hiệu “Lafufu” như một biện pháp phòng vệ trước làn sóng nhái tràn lan. Song, nhiều xưởng sản xuất vẫn lách luật bằng cách giữ “profile thấp”, né tránh kiểm tra.

Dù bị truy quét, nhu cầu từ phía người tiêu dùng vẫn lớn. Không ít khách hàng thừa nhận mua Lafufu như một “cách nổi loạn” trước giá cả và chiến dịch quảng bá bị cho là quá đà của Labubu thật.