Nơi này ở Bình Định cũ, nay là Gia Lai, trăm cây mai vàng dáng thế "độc lạ" đội hoa đẹp như phim, dân kéo đến xem

Cả trăm cây mai vàng Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có dáng thế độc lạ đang nở rộ đẹp như phim

Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, cả trăm gốc mai vàng đang khoe sắc tại Lễ hội Mai vàng lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc”, do UBND phường An Nhơn Đông (Gia Lai) tổ chức. Sự kiện nhanh chóng trở thành điểm hẹn du xuân sôi động, tạo nên không khí rộn ràng giữa những ngày đầu năm mới.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là khu trưng bày kết hợp văn hóa tại Thiên Hưng Tự, nơi giới thiệu 150 tác phẩm mai vàng có dáng thế độc đáo, được tuyển chọn từ các nhà vườn, nghệ nhân có tiếng ở địa phương.

Cả trăm gốc mai vàng có dáng thế độc lạ đang nở rộ ở phường An Nhơn Đông, Gia Lai.

Những gốc mai cổ thụ, thân xù xì, uốn lượn theo thế long - phụng, trực - hoành - huyền… khoe sắc vàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Nhiều người không giấu được sự trầm trồ trước những tác phẩm có tuổi đời hàng chục năm, được chăm chút công phu, tạo hình cầu kỳ.

Du khách còn được trực tiếp theo dõi các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật tạo dáng mai nghệ thuật, giao lưu cùng các ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh trong các đêm biểu diễn mừng xuân.

Gốc mai có dáng thế độc đáo, nở hoa và lộc xuân.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày mai cảnh, lễ hội mang đến chuỗi hoạt động phong phú như: Chợ Mai Tết, hội thi nấu bánh tét, đánh bài chòi, lễ hội đường phố, biểu diễn cờ người - hát bội, chương trình nghệ thuật mừng xuân, hội thi tay nghề tạo dáng mai và lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Theo lãnh đạo địa phương, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu Mai vàng An Nhơn ngày càng vững mạnh, từng bước vươn tầm quốc gia.

Gìn giữ nghề truyền thống-nghề trồng mai vàng đất An Nhơn Bình Định, nâng tầm thương hiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh, Gia Lai tự hào khi mai vàng Bình Định đã được công nhận chỉ dẫn địa lý, một dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị, chất lượng và uy tín của sản phẩm địa phương trên thị trường.

“Đây không chỉ là niềm vinh dự của người trồng mai An Nhơn mà còn là tài sản chung của tỉnh Bình Định trước đây và Gia Lai hôm nay, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục gìn giữ, phát huy và nâng tầm giá trị”, ông Giang nói.

Thời gian qua, chính quyền và nhân dân An Nhơn đã nỗ lực bảo tồn, phát triển nghề trồng mai truyền thống; từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông Mai Xuân Tiến cho biết, tiếp nối thành công của hai kỳ Lễ hội Mai vàng thị xã An Nhơn trước đây, lễ hội lần này là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc nhằm giới thiệu đến người dân và du khách những giá trị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người cùng tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Chủ nhân của cây mai vàng “khủng” này là ông Nguyễn Trí Tuấn, chủ vườn mai bonsai Tuấn Ngọc (ngụ thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây), nay thuộc tỉnh Gia Lai. Cây mai vàng ở Việt Nam hiếm thấy có dáng thế độc đáo với bộ rễ hình chân con thú rừng và 5 nhánh lớn tựa “ngũ long”, đang được chủ nhân rao bán với giá 1 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của giới chơi mai cảnh.

Theo ông Tiến, hoa mai từ lâu đã trở thành biểu tượng cho cốt cách, sự kiên cường và lòng cao thượng của con người Việt Nam. Trải qua sương gió mùa đông để bung nở rực rỡ, hoa mai là hình ảnh ẩn dụ cho sức sống mãnh liệt của dân tộc.

“Mỗi độ xuân về, sắc mai vàng khoe sắc cũng là lúc niềm tin, hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc, thịnh vượng lan tỏa trong mỗi gia đình”, ông Tiến chia sẻ.

Những gốc mai vàng nở rộ khiến người xem thích thú.

Với chủ đề “Mai vàng - Hồn Xuân dân tộc”, Lễ hội Mai vàng An Nhơn Đông 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những nghệ nhân, nhà vườn tâm huyết mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du lịch, kết nối giao thương, đưa thương hiệu mai vàng vươn xa.