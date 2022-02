Khởi đầu năm Hổ bằng những chai rượu siêu giới hạn, đẹp như tác phẩm nghệ thuật

Glenfiddich CNY Limited Edition Gift Pack

Bộ quà tặng cuối cùng trong bộ ba series do Rlon Wang thiết kế, “Tết Nguyên đán” sẽ bao gồm một gói quà tặng phiên bản giới hạn khác của Glenfiddich để đón nhận dịp lễ này theo phong cách nghệ thuật.

Được thiết kế bởi họa sĩ minh họa nổi tiếng có trụ sở tại Thâm Quyến, bên ngoài được thiết kế với bối cảnh lễ hội đắm chìm vào chân trời vô tận cho năm 2022. Bên trong hộp là một chai rượu Glenfiddich Reserva Rum Cask 21Year Old tinh tế.

Martell Noblige Limited Edition Giftset

Với sự hợp tác của nghệ sĩ nổi tiếng người Trung Quốc, Jacky Tsai, các tác phẩm leitmoti truyền thống của phương Đông với ảnh ghép nghệ thuật đại chúng của phương Tây được chuyển thể thành bộ quà tặng Martell Noblige Limited Edition một cách tuyệt vời: sự bay nhảy phát triển cùng tinh thần táo bạo để đánh dấu năm mới.

Royal Salute 21 Year Old CNY Edition

Royal Salute đã tạo ra các tác phẩm tuyệt vời cùng họa sĩ người Trung Quốc Feifei Ruan. Feifei Ruan đã lấy cảm hứng độc đáo từ các tác phẩm kinh điển phương Đông với sự kết hợp cùng các yếu tố khoa học viễn tưởng và giả tưởng để tạo ra một gói quà tuyệt đẹp mô tả con sư tử mang tính biểu tượng của maison. Royal Salute 21 Year Old Chinese New Year Edition kỷ niệm một dịp trọng đại của truyền thống và niềm vui, chào đón những điều may mắn và thịnh vượng cho năm sắp tới với màn thể hiện khí chất và sức sống đầy mê hoặc.

Johnnie Walker Blue Label

Mượt mà và sôi động như nhung, Johnnie Walker Blue Label thể hiện nhiều lớp trái cây, gia vị và hương khói kéo dài trong mỗi ngụm. Được chế tác tinh xảo trong một số thùng không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu do đến từ các nhà máy chưng cất "ma" đã đóng cửa từ lâu, chai được ghép nối với các hình minh họa phức tạp của nghệ sĩ Trung Quốc Shan Jiang bày tỏ lòng kính trọng đối với Hổ như một biểu tượng của sức mạnh và sự tiến bộ. Con vật hùng vĩ được miêu tả với đôi cánh vàng.

John Walker & Sons King George V

John Walker & Sons King George V là sự kết hợp hiếm có của các loại rượu whisky tinh tế, được chế tác để kỷ niệm Bảo chứng Hoàng gia đầu tiên được trao cho Johnnie Walker vào đầu những năm 1900. Đánh dấu sự khởi đầu mới của năm mới, thiết kế tuyệt đẹp trên hộp phiên bản giới hạn này được lấy cảm hứng từ thần thoại phương Đông về thần Bai Ze - với hình ảnh minh họa tuyệt đẹp về sinh vật thần thoại tượng trưng cho đức hạnh, sự cao quý và sự bảo vệ khỏi cái ác.

John Walker & Sons XR21

Tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của John Walker & Sons XR21 lấy cảm hứng từ câu thành ngữ nổi tiếng của Trung Quốc, Master of the Pen and Sword. Hình ảnh bao gồm hình ảnh tuyệt đẹp của một con rồng và một con ngựa trong một vũ điệu đại diện cho âm và dương của cuộc sống. Giống như việc tìm kiếm sự hài hòa trong sự cân bằng, John Walker & Sons XR21 rất cân bằng và êm dịu. Mật ong ngọt ngào và các loại gia vị được ủ trong làn khói mềm với những vòng xoáy của caramel và vỏ cam quýt kết hợp với mùi thuốc lá và nho khô sẫm màu.

