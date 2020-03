Khẩu trang loạn giá trên thị trường giữa "bão" corona, doanh nghiệp sản xuất lo ế hàng

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 05:00 AM (GMT+7)

Một ngày Việt Nam có thể sản xuất được lượng vải tương đương 100 triệu khẩu trang các loại (nếu tính giả định toàn bộ vải dùng để may khẩu trang).

Trong buổi họp do Bộ Công Thương tổ chức để đánh giá năng lực sản xuất cũng như khả năng cung ứng khẩu trang ra thị trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam - nhấn mạnh năng lực sản xuất khẩu trang của các doanh nghiệp dệt may hiện nay hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Doanh nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ cùng cộng đồng để chung tay phòng chống dịch, tuy nhiên nỗi lo về đầu ra cho sản phẩm khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Bên cạnh khó khăn về đầu ra, ông Cẩm chia sẻ thêm vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất khẩu trang khi thiếu nguyên, phụ liệu và các thủ tục, chính sách...

Hiện tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) có thể đáp ứng nhu cầu 40 triệu chiếc khẩu trang/tháng theo nhu cầu của thị trường.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công Ty Cổ Phần Dệt Lụa Nam Định Đào Văn Phương cũng thông tin về khó khăn đầu ra cho sản phẩm. Theo ông Phương, Công ty hiện ứng dụng công nghệ sinh học (sử dụng nguyên liệu sẵn có trong nước) phối hợp với một số doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam sản xuất, đưa ra thị trường 3 triệu chiếc khẩu trang.

Năng lực của công ty có thể đảm bảo sản xuất 10 triệu khẩu trang một tháng, song đại diện doanh nghiệp lo lắng tình trạng đầu ra sản phẩm nên đề xuất Bộ Công Thương kết nối với doanh nghiệp phân phối.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thành lập Tổ công tác kết nối cung cầu để điều tiết thị trường khẩu trang

Theo số liệu của tổng cục thống kê, sản lượng sản xuất vải của Việt Nam năm 2019 đạt 630 triệu m2 vải dệt từ sợi tự nhiên, 1.200 m2 vải dệt từ sợi nhân tạo, tổng cả 2 loại vải đạt 5 triệu m2/ngày. Nếu tính trung bình 1m2 sản xuất được 20 khẩu trang, thì 1 ngày Việt Nam có thể sản xuất được lượng vải tương đương 100 triệu khẩu trang các loại (nếu tính giả định toàn bộ vải dùng để may khẩu trang).

Ngoài ra, dịch bệnh đã được kiểm soát tại Trung Quốc, nguồn vải từ Trung Quốc đã bắt đầu được nhập về Việt Nam, do vậy Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh hoàn toàn có thể tự tin khẳng định với năng lực sẵn có, chúng ta có thể sản xuất đủ khẩu trang theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong phòng chống dịch bệnh.

Bộ Công Thương cho biết thời gian qua, Vụ Thị trường trong nước đã kết nối các hệ thống phân phối bán lẻ lớn như Vincommerce (chuỗi cửa hàng Vinmart, Vinmart+), Big C, MM Mega Market, AEON, BRG Retail với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp phân phối nghiên cứu chủ động tăng đặt hàng khẩu trang vải trước diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viurs corona (Covid-19) đang tăng ở Việt Nam và tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu khẩu trang của người dân cho phòng chống dịch bệnh.

Theo Đại diện Vụ Thị trường trong nước, số liệu tổng hợp từ Saigon Coopmart, Big C, Vincommerce (Vinmart, Vinmart+), BRG Retail, MM Mega Market dự kiến cung ứng ra thị trường từ ngày 15/3-31/3 hơn 23 triệu chiếc, tăng 13 triệu chiếc. Kế hoạch từ ngày 31/3 -15/4 dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường gần 9 triệu chiếc.

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo các đơn vị liên quan về vấn đề sản xuất và cung ứng mặt hàng khẩu trang nhằm tăng cường kết nối cung cầu giữa đơn vị phân phối là các trung tâm thương mại, siêu thị với các cơ sở sản xuất khẩu trang để đảm bảo hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

