Một doanh nghiệp Việt vừa được cấp phép sản xuất bộ kit thử Covid-19 "made in Vietnam"

Thứ Năm, ngày 19/03/2020 14:30 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, Việt Nam là một trong số ít các nước hiện nay đã sản xuất thành công bộ sinh phẩm (bộ kit) phát hiện nCoV do Học viện Quân Y và CTCP Công nghệ Việt Á sản xuất.

Bộ kit xét nghiệm này cho kết quả chính xác 100% sau 2h và đáp ứng được các tiêu chí tương đương các bộ sinh phẩm do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ và WHO hướng dẫn. Bộ kit này vừa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất đại trà.

Theo chia sẻ của ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Học viện Quân y và công ty Việt Á đã khởi động công việc từ tháng 12/2019 (khi dịch mới xuất hiện ở Trung Quốc). Việt Á là đơn vị duy nhất có đủ các điều kiện để cấp phép theo đúng quy định của Bộ Y tế và cũng là đơn vị duy nhất được Bộ Y tế cấp visa cho gần 15 bộ sinh phẩm tương tự.

Hiện nay, chỉ có một phương pháp duy nhất trên thế giới được WHO công nhận là "tiêu chuẩn vàng" để phát hiện virus này là Real-Time RT-PCR. Chỉ có WHO, CDC (Mỹ), Trung Quốc, Anh, Đức, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc đã có kit thử Covid-19.

Bộ kit phát hiện nCoV do Học viện Quân Y và CTCP Công nghệ Việt Á sản xuất.

Hiện tại năng lực sản xuất của công ty khoảng 10.000 bộ kit/ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần (khoảng 30.000 kit/ngày), hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hoặc hỗ trợ quốc tế.

Chi phí sản xuất bộ kit đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ nên hiện giá chỉ còn 400.000– 600.000 đồng/test. Giá thị trường của CDC Mỹ cao hơn gấp 2-3 lần, nhưng chưa sản xuất thương mại ở dạng kit "ready to use". 1 bộ kit gồm 50 test, dùng 50 lần. Theo lý thuyết, dùng cho 50 bệnh nhân.

Năng lực sản xuất này được cơ quan chức năng đánh giá có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu một phần.

Thứ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Phạm Công Tạc cho biết ngay sau khi Việt Nam sản xuất thành công bộ kit real-time RT-PCR one step phát hiện SARS-CoV-2 do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần công nghệ Việt Á thực hiện, nhiều quốc gia, doanh nghiệp đã đặt vấn đề mua bộ kit do Việt Nam sản xuất.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/mot-doanh-nghiep-viet-vua-duoc-cap-phep-san-xuat-bo-kit-thu-c...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/mot-doanh-nghiep-viet-vua-duoc-cap-phep-san-xuat-bo-kit-thu-covid-19-made-in-vietnam-1069928.html