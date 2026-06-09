iPhone 12 Pro giá siêu rẻ chỉ 7,4 triệu đồng thiết kế hoàn mỹ, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro hấp dẫn người mua

Giá iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro

Đầu tháng 6/2026, iPhone 12 Pro hiện vẫn rất hot tại thị trường cũ với mức giá giảm sâu như điện thoại tầm trung.

iPhone 12 Pro 128GB: 7.490.000 đồng;

iPhone 12 Pro 256GB: 8.390.000 đồng;

iPhone 12 Pro 512GB: 9.190.000 đồng

Đánh giá iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro dùng màn hình tấm nền OLED kích thước 6.1 inch lớn hơn của iPhone 11 Pro. Theo công bố, màn hình này thực sự tạo ra sự khác biệt lớn. Apple gọi đây là 'màn hình Super XDR OLED. Tuy ra mắt từ 2020 nhưng nó vẫn sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng như độ sáng 800 nits (HBM), 1200 nits (tối đa), hỗ trợ đầy đủ DDR10, Dolby Vision và quan trọng là mật độ điểm ảnh 460PPI ngang với iPhone 17 Pro hiện tại.

iPhone 12 Pro dùng màn hình tấm nền OLED

Nhưng chưa dừng lại ở đó, màn hình này còn được phủ Ceramic Shield, thay thế cho kính của iPhone 11. Apple đã hợp tác với Corning để tạo ra một cấu trúc mà hãng cho biết thực chất không phải là kính mà là cấu trúc 'tinh thể nano' có độ bền gấp bốn lần màn hình iPhone 11.

So với nhiều flagship vào năm 2026, màn hình của iPhone 12 Pro vẫn rất Pro điều duy nhất mà nó thiếu là chưa có tốc độ làm mới 120Hz. Tuy nhiên nếu không chơi game, người dùng sẽ thấy việc thiếu sót này không phải vấn đề lớn. Thực tế là ngay cả iPhone 15-16 vẫn dùng màn 60Hz và bán vẫn rất chạy.

iPhone 12 Pro được trang bị chip Apple A14 Bionic.

Về hiệu năng, iPhone 12 Pro được trang bị chip Apple A14 Bionic. Con chip dựa trên quy trình 5nm thương mại đầu tiên trên thế giới, Apple hiện vẫn sản xuất chip A15 của iPhone 13 Pro với quy trình 5NM này.

Theo Apple, chip A14 Bionic có 11,8 tỷ bóng bán dẫn nhiều hơn 40% so với A13. Chip A14 có bộ xử lý sáu lõi, giống như các chip Apple cuối cùng. Nó có 2 lõi Firestorm lớn tốc độ 3.1GHz và 4 lõi Icestorm nhỏ hoạt động ở tốc độ 1.8GHz với khả năng TurboBoost lên 3.1GHz khi cần thiết. Nhờ đó, iPhone 12 Pro vẫn hoạt động cực ổn với mọi tác vụ dù đã hơn 4 năm tuổi.

iPhone 12 Pro cũng có camera ba mắt cùng một độ phân giải 12MP

iPhone 12 Pro cũng có camera ba mắt cùng một độ phân giải 12MP ở mặt sau ngoài ra nó còn được hỗ trợ thêm bởi máy quét LiDAR hỗ trợ lấy nét tự động và giúp chụp ảnh chân dung với hậu cảnh được lấy nét chân thực hơn so với 11 Pro Max. Trong khi đó, camera trước của máy cũng có độ phân giải 12MP. Chắc chắn iPhone SE 4 khi ra mắt sẽ chỉ có một camera và thiếu đi các ống kính xịn sò như telezoom và siêu rộng.

Có nên mua iPhone 12 Pro thời điểm này?

iPhone 12 Pro dù ra mắt vào năm 2020 nhưng cho đến nay, giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất cao. Nhờ hệ khung thép bóng bẩy, iPhone 12 Pro đủ sang để đứng cạnh iPhone 17 Pro bằng nhôm hay iPhone 16 Pro bằng Titan không lép vế.

Rõ ràng, dù cũ, nhưng iPhone 12 Pro vẫn là một chiếc smartphone có giá trị sử dụng cao vào năm 2026. Đây là lựa chọn khá ổn cho người dùng thích iPhone, mới sử dụng lần đầu hoặc nâng cấp lên từ iPhone XR trở xuống. iPhone 12 Pro cũng khá ổn ngay cả với vai trò làm máy chính và máy phụ.