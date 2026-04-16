Hốt bạc với nghề 'ở nhà người khác' nhiều hơn nhà mình

Những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp những người thợ sửa điều hòa chở theo thang, túi đồ nghề, tất bật di chuyển trên phố Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Hội (ở An Khánh, Hà Nội) đã tích lũy hơn 10 năm kinh nghiệm. Nhờ uy tín và sự tận tâm, anh xây dựng được tệp khách hàng quen ổn định, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình.

Những ngày đầu hè là thời gian bận rộn nhất trong năm của những người thợ điện lạnh, lịch trình của họ chỉ xoay quanh việc vệ sinh máy, nạp gas và hồi sinh những thiết bị gặp sự cố giữa đợt cao điểm nắng nóng.

Chi phí sửa chữa tùy thuộc vào mức độ hỏng hóc, từ 200.000 đồng cho mỗi máy bảo dưỡng định kỳ. Trong bối cảnh sửa chữa đồ điện lạnh "vàng thau lẫn lộn", việc minh bạch giá cả và linh kiện giúp người thợ giữ được khách hàng lâu năm.

Trung bình mỗi ngày cao điểm, thợ điện lạnh xử lý 6-8 ca sửa chữa, di chuyển không ngừng nghỉ giữa các khu dân cư. Đỉnh điểm là sau giờ tan tầm, khi các gia đình bật máy mới phát hiện hỏng hóc. “Trời nóng, mình không nỡ để khách chờ đến hôm sau nên cứ thế làm xuyên đêm”, anh Hội bộc bạch.

Cường độ làm việc cao giúp thợ điện lạnh có thể thu về từ 30-50 triệu đồng/tháng trong mùa hè, thời gian họ ở "nhà người khác" nhiều hơn ở nhà mình.

Trái ngược với mùa hè, vào mùa đông, nhu cầu sửa điều hòa giảm mạnh. Để duy trì thu nhập, những người thợ lại chuyển sang sửa chữa máy giặt, máy sấy và các thiết bị điện gia dụng khác.

Dù công việc mang tính thời vụ và đầy nhọc nhằn, người thợ này vẫn bền bỉ gắn bó bởi niềm tin giản đơn: "Mình làm thật thì khách mới tin".

23h, anh Hội mới dọn dẹp túi đồ nghề lấm bụi sau ca làm cuối cùng. Những ngày cao điểm nắng nóng, lịch trình của anh kín đặc bởi những cuộc gọi từ người lạ. "Khách cần gấp là mình đi ngay", anh Hội chia sẻ.