Sầu riêng Musang King rẻ chưa từng có

Bán 2 tấn Musang King với giá 60.000 đồng một kg, chị Đào, chủ một vườn sầu riêng tại Gia Lai, chỉ lãi khoảng 40 triệu đồng sau khi trừ chi phí, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

"Những năm trước, Musang King bán 80.000-150.000 đồng một kg. Chưa năm nào giá thấp như năm nay", chị nói. Giá giảm sâu trong khi chi phí chăm sóc vẫn cao khiến gia đình dự định chặt bớt 50 cây sau vụ thu hoạch để chuyển sang giống khác.

Khảo sát tại các nhà vườn và thương lái ở Gia Lai, Đăk Lăk cho thấy những lô Musang King chất lượng trung bình hiện chỉ còn 45.000-50.000 đồng một kg.

Không riêng Musang King, thị trường sầu riêng năm nay đồng loạt hạ nhiệt. Ngày 7/7, Monthong được thu mua phổ biến 63.000-69.000 đồng một kg tại Bình Phước và Đăk Lăk, hàng lỗi còn 40.000-55.000 đồng, trong khi Ri6 dao động 33.000-39.000 đồng một kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá của hai giống này cũng giảm khoảng 30-50%.

Musang King tại vườn nhà bà Hợp ở Đăk Lăk. Ảnh: Phan Hằng

Theo bà Phan Thị Hằng, một thương lái ở Đăk Lăk, thị trường Musang King đang phân hóa rõ theo chất lượng. Hàng có cơm đạt chuẩn hiện được thu mua cao nhất khoảng 70.000 đồng một kg, trong khi hàng chất lượng trung bình chỉ còn dưới 50.000 đồng.

Bà Hằng cho biết vừa thu mua toàn bộ khoảng 4 tấn Musang King của một nhà vườn ở huyện Cư Kuin cũ, Đăk Lăk với giá 70.000 đồng một kg. Vườn này có 50 cây, năm ngoái không thu hoạch được do xử lý kỹ thuật chưa đúng. Sau khi điều chỉnh quy trình chăm sóc, vụ năm nay cho trái đẹp, cơm đạt chuẩn và được thu mua ở nhóm giá cao nhất thị trường.

"Dù vậy, 70.000 đồng một kg cũng là mức thấp nhất từ trước tới nay đối với hàng đạt chuẩn. Những năm trước, các vườn có cơm đẹp thường được thu mua 90.000-100.000 đồng một kg", bà Hằng nói. Theo bà, mỗi ngày chỉ thu gom được khoảng 3-5 tấn Musang King đạt chuẩn vì số vườn làm đúng kỹ thuật không nhiều.

Musang King tại vườn nhà bà Hợp vừa thu hoạch xong. Ảnh: Phan Hằng

Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, nói giá Musang King giảm là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc. Nguồn cung tăng khi nhiều diện tích bước vào giai đoạn cho trái, trong khi thời tiết bất lợi khiến chất lượng sầu riêng suy giảm.

Ông cho biết mưa kéo dài làm nhiều vùng trồng xuất hiện tình trạng sầu riêng bị sượng, có nơi tỷ lệ lên tới 30-40%, khiến lượng hàng đạt chuẩn xuất khẩu giảm. Musang King vốn là giống khó canh tác, chất lượng giữa các vườn không đồng đều nên chịu tác động rõ hơn khi thời tiết bất lợi.

Bên cạnh đó, theo ông, doanh nghiệp hiện không còn thu mua bằng mọi giá mà chỉ lựa chọn nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc chế biến. Trong khi đó, phía Trung Quốc ngày càng siết chặt yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất vàng O, Cadimi và khả năng truy xuất nguồn gốc. Những lô hàng đạt chuẩn vẫn được tiêu thụ thuận lợi, trong khi hàng chất lượng trung bình chủ yếu bán trong nước hoặc bị ép giá.

Xu hướng giảm giá cũng diễn ra tại các nước sản xuất lớn. Theo South China Morning Post, giá Musang King tại Malaysia hiện xuống dưới 30 ringgit (khoảng 190.000 đồng) một kg, thấp hơn một nửa so với mức 60-80 ringgit cùng kỳ năm ngoái. Trước tình trạng dư cung, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết sẽ làm việc với phía Trung Quốc nhằm thúc đẩy tiêu thụ sầu riêng.

Theo giới kinh doanh, trong bối cảnh nguồn cung tăng và các thị trường nhập khẩu ngày càng siết tiêu chuẩn chất lượng, Musang King vẫn là giống sầu riêng cao cấp nhưng không còn giữ được mặt bằng giá như trước. Ngay cả những lô đạt chuẩn cũng đang được giao dịch ở mức thấp nhất kể từ khi giống này được trồng thương mại tại Việt Nam.