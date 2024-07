Nho Trung Quốc ngập chợ, giá chỉ từ 20 nghìn đồng/kg

Thời gian gần đây, trên thị trường, nhiều loại nho được bày bán khắp các chợ truyền thống, chợ đầu mối và chợ online với giá siêu rẻ. Đặc biệt, nhiều loại nho nhập khẩu có giá thấp hơn cả rau khiến nhiều người bất ngờ.

Hàng loạt loại nho Trung Quốc ngập chợ Việt.

Trên đường đi làm về qua chợ đầu mối phía Nam, anh Trọng, trú tại Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) nhìn thấy vô số hàng hoa quả treo biển bán nho bắp đen với giá chỉ 20 nghìn đồng/kg.

Dừng lại hỏi, anh Trọng được người bán cho biết, loại nho bắp đen đẹp, cuống tươi, còn nguyên phấn bám bên ngoài quả, giá chỉ 30 nghìn đồng/kg. Những chùm đã héo cuống, có một vài quả rụng, giá bán sẽ là 20 nghìn đồng/kg.

Không chỉ vậy, những chùm nho sữa quả to, ăn giòn và ngọt cũng được bán với giá chỉ 50 nghìn đồng/kg. Mua cả rành 5,5kg giá chỉ 230 nghìn đồng/rành.

Nho sữa được rao bán trên chợ mạng với giá chỉ 170 nghìn đồng/rành 10kg. (Ảnh chụp màn hình).

“Tôi mua 2kg nho bắp đen và 2kg nho sữa, mang về nhà, nói giá thì cả nhà không ai tin, cứ nghĩ tôi nói đùa. Thấy vậy, tôi thử lên chợ chung cư xem giá thì thấy họ cũng chỉ bán với giá từ 255-260 nghìn đồng/rành 4,5-5kg nho sữa. Rẻ đến bất ngờ”, anh Trọng nói.

Dạo quanh chợ online, các loại nho đang được rao bán rầm rộ với giá “siêu rẻ”, chỉ từ 50-70 nghìn đồng/kg. Thậm chí, có đầu mối bán sỉ chỉ từ 170 nghìn đồng/rành 10kg, tức là chưa đầy 20 nghìn đồng/kg nho nhập từ Trung Quốc.

Là đầu mối buôn bán hoa quả tại chợ Long Biên, chị Loan, trú tại phố Bắc Cầu (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) cho hay, hiện tại đang là mua nho của Trung Quốc nên hàng đẹp. tươi, giá lại rẻ nhất trong năm.

Nho sữa hiện được bán với giá chỉ 235-260 nghìn đồng/rành.

“Mùa nho Trung Quốc kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Giá lúc này rẻ, mẫu mã lại đẹp, hầu hết các loại nho đều rất ngọt, không có hạt nên thị trường bán chạy lắm. Ngày nào tôi cũng về vài trăm rành”, chị Loan nói.

Nho ngón tay được chị Loan bán với giá lẻ là 280 nghìn đồng/rành 5kg; nho sữa có giá 235 nghìn đồng/rành 4,5-5kg; nho đường xanh không hạt chỉ 160 nghìn đồng/rành 7kg; nho ruby chỉ 350 nghìn đồng/rành 10kg…

Tuy nhiên, tại một số cửa hàng hoa quả bán lẻ, nho sữa và nho ngón tay đang được bán với giá từ 100-120 nghìn đồng/kg, đắt gấp 2 lần so với giá mua cả rành.

Sở hữu vườn nho canh tác theo hướng hữu cơ rộng 7.000m2 tại khu Tân Lập, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ), anh Lý Kim Lợi (Lý Making) cho biết, giá nho sữa anh bán tại vườn không dưới 200 nghìn đồng/kg.

Anh Lợi cho biết, giá nho Hạ Đen trồng theo hướng hữu cơ sẽ không dưới 150 nghìn đồng/kg.

Theo anh Lợi, nho sữa tại vườn nhà anh trồng mất 2 năm mới cho thu hoạch quả và mỗi năm chỉ thu được 2 vụ. Do trồng hữu cơ nên không những sản lượng thấp hơn mà nho có hình thức, mẫu mã sẽ không được đẹp bằng nho nhập từ bên Trung Quốc.

“Nho bên Trung Quốc họ trồng sản lượng phải gấp 200% so với mình trồng nên giá thành rất rẻ, chùm nho lại to và nặng. Khi thu hoạch họ cũng cắt cả loạt rồi phân loại 1, 2, 3 nên có khi người tiêu dùng bên mình mua phải nho non, ăn chua, không được ngọt”, anh Lợi nói.

Vườn nho sữa rộng 3.000m2 của anh Lợi dự kiến năm nay thu được khoảng 1,5 tấn quả.

Trực tiếp trồng nho nên anh Lợi cho rằng, nếu trồng nho sạch theo hướng hữu cơ tại miền Bắc, giá nho Hạ Đen phải trên 100 nghìn đồng/kg, nho sữa cũng phải trên 150 nghìn đồng/kg thì người trồng mới có lãi. Chưa kể từ vườn, qua hệ thống siêu thị, cửa hàng hoa quả sạch thì giá sẽ còn cao hơn nữa.

“Nho sữa hay nho hạ đen mình trồng không bao giờ có giá rẻ vài chục nghìn đồng/kg như thế. Thậm chí nếu vào siêu thị hoặc cửa hàng hoa quả sạch, nếu nho sữa dưới 250 nghìn thì chắc chắn đó là nho Trung Quốc hoặc nho Đài Loan, chứ nho Hàn Quốc rẻ nhất phải 450 nghìn đồng/kg”, anh Lợi phân tích.

Với 3.000m2 trồng nho sữa, năm nay, anh Lợi dự tính thu hoạch được khoảng 1,5 tấn nho. Nho sữa cắt tại vườn đang được anh Lợi bán với giá 200-300 nghìn đồng/kg nhưng vẫn chưa đủ cung cấp cho nhu cầu của khách hàng.

Nguồn: [Link nguồn]