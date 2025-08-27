Hé lộ loạt sản phẩm mới Apple ra mắt vào tháng 9

Apple sẽ giới thiệu những gì trong sự kiện tháng 9?

Theo thư mời gửi đi hôm 27/8, sự kiện sẽ diễn ra tại Nhà hát Steve Jobs, trong khuôn viên trụ sở Apple ở Cupertino. Điểm nhấn dự kiến là dòng iPhone mới với thiết kế mỏng hơn, có thể mang tên iPhone Air – gợi nhớ tới iPad Air và MacBook Air. Ngoài ra, Apple cũng sẽ giới thiệu phiên bản Apple Watch mới ở cả phân khúc phổ thông và cao cấp, iPad Pro nâng cấp, cùng bản cải tiến tốc độ của kính thực tế ảo Vision Pro.

Apple cho biết sự kiện năm nay không chỉ dừng ở việc ra mắt phần cứng, mà còn thể hiện nỗ lực đưa AI vào sâu hơn trong hệ sinh thái sản phẩm. Điều này được giới đầu tư theo dõi sát sao, trong bối cảnh Apple bị lo ngại chậm chân so với các đối thủ trong “cuộc đua AI”. Từ tháng 6, hãng đã công bố loạt tính năng AI và thay đổi giao diện hệ điều hành, trong đó biểu tượng và menu được thiết kế theo phong cách “thủy tinh lỏng”.

Logo của Apple được chụp tại một cửa hàng Apple ở Paris, Pháp ngày 17/9/2021.

Apple đang chịu những sức ép nào?

Ngoài cạnh tranh công nghệ, Apple còn đối diện sức ép chính trị và kinh tế. Chính quyền Mỹ đã thúc ép hãng tăng đầu tư trong nước, nâng tổng cam kết lên 600 tỷ USD trong bốn năm tới để tạo thêm việc làm và tránh rủi ro thuế quan. Trong khi đó, thuế nhập khẩu từ các quốc gia sản xuất chủ lực như Trung Quốc và Ấn Độ khiến Apple phải cân nhắc lại chuỗi cung ứng.

Việc chậm bước vào thị trường AI cũng khiến hãng bị Samsung, Huawei và Honor tận dụng khoảng trống, thu hút khách hàng bằng các tính năng thông minh sớm hơn.