Hàng phở, trà chanh bội thu dịp lễ 2/9, chủ quán không có thời gian đếm khách

Ghi nhận của PV VietNamNet tại phố Lê Duẩn (Hà Nội), ngay từ chiều 1/9, vỉa hè hai bên đường đã không còn một chỗ trống. Đoạn từ công viên Thống Nhất đến ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông không phải là vị trí thuận lợi để xem diễu binh, diễu hành, nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người từ khắp mọi miền tổ quốc tập trung tại đây để tận hưởng không khí náo nức của đại lễ A80.

Điều này đồng nghĩa với nhu cầu ăn uống tối thiểu của du khách tăng mạnh. Nhiều hộ gia đình tại khu vực này rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Dọc con phố Lê Duẩn, các hàng bánh mì, trà chanh, cà phê mang đi mọc lên như nấm sau mưa nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu của người dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành.

Cửa hàng bán phở chuyển sang bán đồ uống và đồ ăn nhanh từ ngày 27/8.

Chị Hoa, chủ một cửa hàng bán phở gần đó, nhanh chóng chuyển sang bán trà chanh, nước suối và mì ăn liền đóng hộp trong những ngày diễn ra các sự kiện diễn tập sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành chính thức từ ngày 27/8.

Với giá bán 20.000 đồng/cốc trà chanh, chị Hoa cho biết từ chiều qua đến nay chị “không thể đếm nổi” đã bán được bao nhiêu cốc nước.

"Nhà chị chỉ biết bán thôi, cứ luôn chân luôn tay từ chiều 1/9 đến nay, không có thời gian mà đếm nữa. Quầy hàng mở liên tục từ chiều qua, không nghỉ", chị Hoa kể, tay thoăn thoắt làm bánh mì cho khách.

Rút kinh nghiệm từ hôm sơ duyệt và tổng duyệt, chị Hoa và nhiều hộ kinh doanh ở Hà Nội đã chuẩn bị nhiều hơn nguyên liệu đầu vào để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân đi xem lễ diễu binh, diễu hành.

Một điểm bán bánh mì và nước uống phục vụ du khách.

"Rất may mắn thời tiết đúng ngày lễ Quốc khánh lại đẹp thế này. Người dân đi chơi lễ được vui hơn, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng đỡ vất vả; nhờ thế chúng tôi cũng bán được nhiều hàng hơn”, chủ một quầy bán bánh bao, xúc xích phục vụ du khách, chia sẻ.

Phố Lê Duẩn nổi tiếng với các cửa hàng bán đồ thờ, không ít cửa hàng này cũng đã tận dụng cơ hội chuyển sang bán đồ uống, thậm chí mở thêm dịch vụ trông xe máy trong nhà cho người dân.

Chủ một cửa hàng bán đồ thờ tại đây nói rằng, cửa hàng nhà chị không còn một chỗ trống để gửi xe máy ngay từ sáng 1/9. Điều tương tự cũng diễn ra trong các ngày sơ duyệt và tổng duyệt.

Mở cửa xuyên đêm, cửa hàng chuyên bán đồ thờ trở thành nơi bán đồ ăn uống và trông xe.

Ngoài các cửa hàng có sẵn, không ít điểm bán hàng đồ uống, bánh mì, bánh bao di động xuất hiện để phục vụ nhu cầu của người dân. Do lực lượng chức năng cấm tuyệt đối phương tiện giao thông di chuyển vào khu vực này, các điểm bán hàng này được đặt ngay dưới lòng đường với tiêu chí nhỏ gọn, linh hoạt nhất có thể.

Chị Ngân, một người bán bánh mì và nước uống đóng chai ngay tại lòng đường, hồ hởi khoe: "Chưa thống kê được hôm nay sẽ bán được bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu chai nước, nhưng hai hôm sơ duyệt và tổng duyệt, mỗi hôm tôi bán được khoảng 200 cái bánh mì".

Với giá bán 20.000-30.000 đồng/chiếc bánh mì tùy loại, ước tính chị Ngân thu về khoảng 4-6 triệu đồng từ bán bánh mì, chưa kể đồ uống, trong dịp lễ Quốc khánh này.

Một cửa hàng bán đồ thờ trở thành điểm bán cờ Tổ quốc, áo in hình cờ Tổ quốc và đồ uống.

Không chỉ dịch vụ ăn uống hè phố, các cửa hàng ăn uống cao cấp cũng không còn một chỗ trống.

Anh Chu Văn Thắng (48 tuổi, Nghệ An) kể, gia đình anh gồm 4 người từ Nghệ An ra Hà Nội từ ngày 31/8 để đưa con đi nhập học đại học kết hợp xem diễu binh. Hôm qua (1/9) sau khi đi xem triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) gia đình anh tìm đến một cửa hàng chả cá nổi tiếng ở Hà Nội để ăn trưa.

Tuy nhiên, cửa hàng từ chối phục vụ vì khách đã chật kín và phải đặt bàn từ trước đó.

“Vì muốn thưởng thức món ăn đặc sản của Hà Nội, gia đình tôi di chuyển sang cơ sở hai của nhà hàng này, nhưng cũng phải đợi đến 13h30 mới có bàn trống. Trong nhà hàng cũng tràn ngập không khí đại lễ 2/9, với những đoàn khách mặc áo cờ đỏ sao vàng”, anh Chu Văn Thắng cho biết.

Quán cà phê không còn một chỗ trống ở Hà Nội.

Một hộ gia đình mở dịch vụ trông xe và bán đồ uống xuyên đêm phục vụ du khách.

Bên cạnh dịch vụ ăn uống, khắp Hà Nội mọc lên các điểm trông giữ xe máy. Theo khảo sát của VietNamNet, mức giá dịch vụ trông xe máy trong những ngày này phổ biến từ 20.000-50.000 đồng/xe. Dù vậy, ai cũng vui vẻ chấp nhận vì mục tiêu duy nhất là kiếm được một chỗ xem diễu binh.