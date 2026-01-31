Hà Nội: Thịt lợn, trứng tăng giá trước Tết

Những ngày cuối tháng 1, thị trường thực phẩm trên địa bàn Hà Nội ghi nhận diễn biến tăng giá đối với một số mặt hàng thiết yếu, trong đó thịt lợn và trứng là hai nhóm hàng có mức điều chỉnh tăng đáng chú ý. Giá cả tăng đúng thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao khiến không ít người dân phải tính toán lại chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, trong khi các tiểu thương cũng đối mặt với áp lực từ chi phí đầu vào.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh như chợ Mỹ Đình, Đình Thôn, Nghĩa Tân... giá thịt lợn tăng phổ biến từ 10–15% so với cách đây khoảng một tháng. Thịt ba chỉ hiện được bán với giá từ 150.000–170.000 đồng/kg, thịt nạc thăn giá dao động 160.000 - 170.000 đồng/kg, sườn thăn khoảng 190.000 đồng/kg, mông sấn khoảng 130.000 đồng/kg. Mức giá này tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng so với trước, khiến lượng mua của nhiều hộ gia đình có xu hướng giảm.

Giá thịt lợn tăng 10–15% trong những ngày trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đan Tâm.

Bà Nụ, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Mỹ Đình cho biết, giá tăng chủ yếu do giá heo hơi liên tục nhích lên, trong khi chi phí vận chuyển, giết mổ cũng cao hơn. "Giá đầu vào tăng nên người bán buộc phải điều chỉnh theo. Nếu không tăng thì lỗ, mà tăng nhiều quá thì khách lại ngại mua. Mấy ngày nay tôi nhập hàng ít hơn trước, bán cầm chừng để tránh hàng tồn", bà Nụ chia sẻ.

Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Vì vậy, việc giá thịt tăng cao đang tác động trực tiếp đến chi tiêu, sinh hoạt của mỗi gia đình.

Thịt lợn bán tại chợ truyền thống Hà Nội tăng giá, sức mua có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Đan Tâm.

Giá thịt lợn biến động trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026 không chỉ tác động trực tiếp đến bữa ăn hằng ngày của người dân mà còn kéo theo nguy cơ tăng giá nhiều mặt hàng thực phẩm truyền thống. Theo các tiểu thương, thịt lợn là nguyên liệu quan trọng để làm bánh chưng, giò chả, nem, xúc xích… nên chỉ cần giá thịt tăng nhẹ cũng khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể. Một số cơ sở làm giò, bánh chưng cho biết, nếu giá thịt lợn tiếp tục neo cao, họ buộc phải điều chỉnh giá bán, từ đó ảnh hưởng đến sức mua trong dịp Tết. Điều này khiến người tiêu dùng thêm lo ngại về một mùa Tết có chi tiêu đắt đỏ hơn so với mọi năm.

Cùng với thịt lợn, giá trứng các loại trên địa bàn Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng tăng. Tại các chợ và cửa hàng thực phẩm, trứng gà công nghiệp hiện phổ biến ở mức 3.500–3.800 đồng/quả, trứng gà ta từ 4.000–4.500 đồng/quả, tăng khoảng 500–700 đồng/quả so với thời điểm trước đó. Một số tiểu thương cho biết giá trứng tăng do chi phí thức ăn chăn nuôi cao, nguồn cung từ các trại nhỏ giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ của người dân vẫn ổn định.

Trứng vẫn được nhiều người lựa chọn dù giá bán tăng trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Đan Tâm.

Ở góc độ người tiêu dùng, việc giá thực phẩm thiết yếu đồng loạt tăng khiến không ít gia đình phải điều chỉnh thói quen mua sắm. Chị Nguyễn Thanh (phường Từ Liêm) cho biết, chi tiêu cho bữa ăn hằng ngày đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng chi phí sinh hoạt. "Giá thịt lợn tăng khá mạnh nên tôi giảm lượng mua, ưu tiên rau và các thực phẩm như thủy sản, gia cầm để cân đối", chị Thanh chia sẻ.

Theo các tiểu thương tại chợ truyền thống, nguyên nhân chính khiến giá thịt lợn và trứng tăng là do nhu cầu tiêu dùng tăng trong giai đoạn cận Tết, trong khi nguồn cung chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và chi phí chăn nuôi cao. Bên cạnh đó, tâm lý mua sắm tích trữ của người dân cũng góp phần tạo áp lực lên thị trường.