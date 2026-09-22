Giá xăng ở châu Âu lên cao nhất hai thập kỷ

Dữ liệu của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, giá trung bình một lít xăng ở Liên minh châu Âu (EU) tuần qua là 2,063 euro, trong khi dầu diesel đạt 2,159 euro. Cả hai nhiên liệu đều lập kỷ lục về giá, tính từ năm 2005.

Với mức giá bình quân mới nhất, người lái xe phải trả khoảng 103 euro để đổ đầy bình xăng 50 lít và 108 euro đối với dầu diesel. Giá cả biến động đáng kể khắp EU, rẻ nhất ở Malta, ở mức 1,34 euro và đắt nhất ở Đan Mạch với 2,56 euro mỗi lít. Dầu diesel dao động từ 1,21 euro mỗi lít ở Malta đến 2,51 euro tại Phần Lan.

Tại Đức, giá dầu diesel trung bình đạt kỷ lục 2,45 euro còn xăng lập đỉnh mới 2,31 euro mỗi lít hôm 16/9, theo Hiệp hội ôtô ADAC. Ở Pháp, thống kê của AFP ghi nhận dầu diesel lập kỷ lục 2,41 euro mỗi lít hôm 20/9.

Theo The Guardian, trên khắp EU, giá xăng và dầu cao hơn lần lượt 24% và 38% so với cùng kỳ 2025, trong khi nhiên liệu máy bay tăng hơn 100%.

Giá xăng dầu tăng vọt từ khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ, làm gia tăng áp lực lạm phát. Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lạm phát năng lượng khu vực eurozone đã tăng lên 14,3% trong tháng 8, từ mức 10,3% hồi tháng 7.

Giá dầu Brent từng tăng lên trên 126 USD mỗi thùng vào đỉnh điểm cuộc xung đột và hiện ở mức 101 USD. Trước chiến sự, dầu Brent chỉ giao dịch quanh 72 USD. Nhưng giá dầu thô không phải yếu tố duy nhất đẩy giá xăng dầu lên cao.

Chi phí và biên lợi nhuận lọc dầu tại châu Âu cũng đang tăng đáng kể. Biên lợi nhuận lọc xăng có thể đã đạt đỉnh nhưng với dầu diesel dự kiến phải đến tháng sau, theo các chuyên gia ECB.

Một trạm xăng ở Berlin, Đức vào ngày 3/3. Ảnh: AFP

Nguồn cung dầu thô của châu Âu tiếp tục đối mặt nguy cơ gián đoạn. Bloomberg cho hay ít nhất 2 nhà máy lọc dầu của khối đã nhận được thông báo không thể giao đơn hàng tháng 10 từ Saudi Aramco, do ảnh hưởng sản xuất từ vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu chủ chốt của Saudi Arabia đến Biển Đỏ.

Trong tuyên bố chính sách tiền tệ ngày 10/9, ECB cảnh báo nguồn cung tiếp tục gián đoạn có thể khiến giá năng lượng tăng và duy trì ở mức cao lâu hơn so với dự kiến. Các chuyên gia ECB cho rằng chấm dứt xung đột, khôi phục dòng chảy năng lượng và hoạt động lọc dầu sẽ đóng vai trò then chốt để kéo giá xuống.

Giá nhiên liệu tăng vọt đã trở thành vấn đề chính trị lớn tại Pháp và Italy. Cả hai đều đối mặt với những cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới, khi mối lo của cử tri nhiều khả năng tập trung vào chi phí sinh hoạt leo thang. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết sẽ bãi bỏ thuế đường bộ đối với 14,5 triệu ôtô và xe máy từ năm tới, sau đợt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho dầu diesel mới đây.

Tại Pháp, ngư dân tuần qua đã phong tỏa lối vào hai cảng và một kho nhiên liệu ở miền nam để phản đối giá dầu diesel tăng vọt. Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi chính phủ "huy động toàn lực" để giải quyết vấn đề nguồn cung và giá nhiên liệu, bao gồm thúc đẩy "mở cửa trở lại eo biển Hormuz bằng biện pháp hòa bình".

Tây Ban Nha quyết định tăng gấp đôi mức giảm thuế dầu diesel, lên 0,20 euro mỗi lít, đã hiệu lực từ 1/9. Trong khi, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, công bố giảm thuế nhiên liệu từ ngày 1/10 đến hết năm. Ông đồng thời cho biết sẽ đàm phán với ngành dầu khí nhằm đưa ra mức trần giá nhiên liệu chậm nhất vào 1/1/2027.

"Bất kỳ ai phải sử dụng ôtô hằng ngày đều đang tiến đến giới hạn chịu đựng", Thủ tướng Merz, thừa nhận trong một tuyên bố chính sách hỗ trợ người dân.