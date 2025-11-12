Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá xăng ngày mai dự báo tiếp tục giảm thêm

Sự kiện: Giá xăng
Giá xăng trong nước ngày mai (13/11) có thể giảm lần thứ hai liên tiếp. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng giảm từ 20-30 đồng/lít còn giá dầu diesel đi lên.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tuần qua ghi nhận mức giảm khoảng 2% do chịu tác động của nhiều yếu tố như nguồn cung gia tăng, tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng mạnh, châu Âu và Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với Nga và Iran khiến nguồn cung bị gián đoạn.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (10/11) khi giới đầu tư tập trung vào nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng khoảng 1 USD/thùng trong phiên giao dịch 11/11 bởi tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với dầu mỏ Nga và tâm lý lạc quan về khả năng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, những lo ngại về dư cung đã hạn chế đà tăng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (12/11), giá dầu thế giới biến động trái chiều. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 8h05' ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 65,15 USD/thùng, tăng 1,72%. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,13%, về mức 60,69 USD/thùng.

Giá xăng ngày mai có thể được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nam Khánh

Tại thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (13/11).

Dựa trên diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tiếp tục giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai sẽ giảm từ 20-30 đồng/lít.

Giá xăng ngày mai dự báo tiếp tục giảm thêm - 2Trong khi đó, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 170 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ giảm lần thứ hai liên tiếp.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 6/11), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh hạ 70 đồng/lít, giá bán về mức 20.410 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 giảm 80 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.680 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S và dầu hỏa cùng được điều chỉnh tăng 120 đồng/lít, giá bán lần lượt là 19.320 đồng/lít và 19.390 đồng/lít.

Sau hơn 3 tháng thí điểm lượng xăng sinh học E10 bán tại các hệ thống của Petrolimex, PVOIL đang tăng đáng kể, vượt trội so với xăng E5 trước đây.

-12/11/2025 09:03 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
