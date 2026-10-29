Giá xăng E5, E10 giảm bao nhiêu nếu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 0%?

Ngày 27/10, tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu ý kiến: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Chia sẻ với phóng viên về đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt về mức 0% đối với xăng, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Nguyễn Đồng Chiến cho biết, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Nếu phương án đưa thuế suất về 0% được thông qua, cả ba mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Mức thuế suất các loại xăng tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ảnh chụp màn hình.

Số liệu tại kỳ điều hành giá ngày 22/10/2026 của Bộ Công Thương cho thấy mức tác động khá rõ nếu sắc thuế này được đưa về 0%.

Cụ thể, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng E10RON95-III là 22.017 đồng/lít. Với thuế suất 7%, số thuế hiện phải tính là khoảng 1.541 đồng/lít.

Trong khi đó, giá tính thuế của xăng E5RON92 thấp hơn 79 đồng/lít, tương ứng khoảng 21.938 đồng/lít. Với thuế suất 8%, số thuế TTĐB là khoảng 1.755 đồng/lít.

Cơ cấu tính thuế thu nhập đặc biệt đối với các loại xăng. Dữ liệu: Bộ Công Thương.

Ngoài thuế tiêu thụ đặc biệt, giá xăng dầu còn chịu tác động từ các yếu tố cấu thành giá như giá xăng dầu thế giới, tỉ giá, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và chi phí vận chuyển.

Từ đầu năm, Chính phủ đã liên tiếp triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đối phó với vấn đề giá xăng dầu leo thang. Theo đó, tại Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026, thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành; thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12.

Tại Nghị quyết số 43, thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với xăng vẫn được quy định thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Do đó, Thạc sĩ Nguyễn Đồng Chiến đánh giá nếu tiếp tục đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, đây sẽ là một trong những công cụ thuế trực tiếp còn lại có khả năng tạo thêm dư địa giảm giá bán lẻ xăng.

Theo ông Trần Hồng Phong, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Minh Hằng, chi phí xăng xăng dầu chiếm 35-45% cơ cấu giá thành của doanh nghiệp và thường xuyên trồi sụt trong thời gian qua khiến doanh nghiệp vất vả. Việc Chính phủ yêu cầu áp dụng chính sách hỗ trợ, nhằm hạ giá thành xăng, dầu là phù hợp với kỳ vọng của doanh nghiệp.

Việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% có thể góp phần giảm giá bán lẻ nhiên liệu, qua đó giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Tương tự, đại diện Công ty TNHH Vận tải Visun Việt Nam cũng đồng tình, mặc dù với khoảng thời gian 4 tháng áp dụng, chính sách này sẽ giảm thu ngân sách nhưng hỗ trợ doanh nghiệp có thêm nền tảng phát triển kinh tế, điều này có lẽ có giá trị hơn ngay tại thời điểm này.

Cùng đó, vị này kỳ vọng Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bằng các tài khóa và tài khóa mở rộng. Bởi những khó khăn được dự báo sẽ còn kéo dài, không dễ để doanh nghiệp bứt lên trong một sớm một chiều.