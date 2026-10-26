Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Giảm nhẹ, vẫn trên 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 26/10, song cả dầu WTI và Brent vẫn duy trì trên 100 USD/thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Trước đó, giá dầu thế giới tăng mạnh, lên mức cao nhất trong gần 6 tháng, khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Cùng thời điểm, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo phát hiện một vụ tràn dầu ngoài khơi.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ. (Ảnh: Oilprice).

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, Bộ Năng lượng Mỹ phê duyệt xuất tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) theo cơ chế trao đổi khẩn cấp. Động thái này nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Lượng dầu trong SPR hiện giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định sử dụng nguồn dự trữ trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran gây gián đoạn các tuyến cung ứng dầu.

Tại UAE, Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường nước này cho biết phát hiện một vụ tràn dầu từ tàu chở dầu ngoài khơi Umm Al Quwain. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được tàu liên quan cũng như nguyên nhân sự cố.

Thị trường dầu tiếp tục lo ngại trước các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu trong tuần qua. Dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên, tình hình vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông được cho là đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra, nhưng chưa đủ bù đắp những tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia.

Những diễn biến này tiếp tục khiến thị trường dầu mỏ đối mặt với rủi ro nguồn cung. Vì vậy, dù giá dầu điều chỉnh giảm nhưng vẫn ở mức cao, với cả hai loại dầu chủ chốt đều vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.