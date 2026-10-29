Loài cá được ví như "công nhân vệ sinh môi trường", chuyên ăn tảo ai ngờ lại là "kho" chứa dưỡng chất, tốt ngang cá hồi

Cá mè, loài cá được ví như "máy lọc sinh học tự nhiên"

Theo Tepbac, cá mè là loài cá từng được nuôi rất phổ biến ở nhiều địa phương miền Bắc Việt Nam. Cá mè có hai loại, cá mè trắng và cá mè hoa (Hypophthalmichthys nobilis).

Loài cá nước ngọt được du nhập vào Việt Nam từ những năm 1950 đã trở thành một mắt xích quan trọng trong các hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam.

Cá mè thuộc họ Cá chép, sở hữu những đặc điểm sinh học lý tưởng cho việc nuôi thương phẩm. Chúng là loài có tốc độ tăng trưởng rất nhanh, có thể đạt trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg chỉ sau một năm và lên tới 4 đến 6 kg sau 2-3 năm. Trong các thủy vực lớn như hồ Thác Bà, đã ghi nhận những cá thể khổng lồ nặng tới 40-60 kg.

Thành tựu quan trọng nhất, đặt nền móng cho sự phát triển của nghề này chính là việc làm chủ hoàn toàn công nghệ sinh sản nhân tạo từ những năm 1960. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật sử dụng kích dục tố như HCG và LRHa, các trung tâm giống lớn như Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản nước ngọt miền Bắc đã có thể kích thích cá bố mẹ sinh sản hàng loạt, với tỷ lệ nở trứng và tỷ lệ sống của cá giống đều đạt trên 60%.

Cá mè, loài cá được ví như "máy lọc sinh học tự nhiên". Ảnh: tepbac.

Giá trị kỹ thuật lớn nhất của cá mè nằm ở tập tính ăn lọc độc đáo. Với phổ thức ăn chủ yếu là động vật phù du (chiếm 50-60%) và các chất hữu cơ lơ lửng ở tầng nước giữa và tầng trên, chúng hoạt động như một "máy lọc nước sinh học" cực kỳ hiệu quả.

Trong các mô hình nuôi ghép, đặc tính này tạo ra một lợi thế vượt trội: cá mè không cạnh tranh thức ăn với các loài ăn đáy như cá chép hay ăn thực vật lớn như cá trắm cỏ.

Thay vào đó, chúng đóng vai trò làm sạch môi trường, kiểm soát sự bùng phát của tảo, qua đó cải thiện chất lượng nước và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh cho các loài nuôi khác.

Nhờ những ưu điểm này, cá mè được ứng dụng trong nhiều mô hình thương phẩm hiệu quả. Trong khi nuôi đơn canh có thể đạt năng suất 8-10 tấn/ha, mang lại lợi nhuận 90-120 triệu đồng/ha, thì nuôi ghép mới là hình thức phổ biến và hiệu quả nhất. Với tỷ lệ chiếm 10-20% tổng đàn, cá mè không chỉ mang lại sản lượng kép mà còn tối ưu hóa toàn bộ hệ sinh thái ao nuôi.

Công dụng của cá mè

Cá mè từng là một loại thực phẩm quen thuộc của người Việt Nam. Không chỉ là nguyên liệu cho những món ăn dân dã, đậm đà, cá mè còn chứa nhiều lợi ích sức khỏe cho mọi lứa tuổi.

Đáng chú ý, theo nhiều tài liệu nghiên cứu, cá mè là nguồn cung cấp dồi dào protein, acid béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Khi nói về omega-3, người ta thường nghĩ ngay đến cá hồi đắt đỏ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cá mè, đặc biệt là phần mỡ cá, cũng là một kho tàng acid béo omega-3 tuyệt vời. Hai loại omega-3 quan trọng nhất là EPA (Eicosapentaenoic Acid) và DHA (Docosahexaenoic Acid) có trong cá mè đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sức khỏe tổng thể.

Đối với não bộ, DHA là thành phần cấu tạo chính của màng tế bào thần kinh, giúp cải thiện chức năng nhận thức, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Không chỉ có vậy, omega-3 còn giúp bảo vệ tim mạch. Chúng có khả năng giảm mức triglyceride (một loại mỡ máu có hại), làm chậm quá trình hình thành mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ. Thường xuyên ăn cá mè có thể giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Cá mè là một nguồn protein chất lượng cao vô cùng hiệu quả. Protein từ cá mè chứa đầy đủ các loại acid amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

Cá mè chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Ảnh: SKĐS.

Với hàm lượng protein dồi dào, cá mè giúp cơ thể tái tạo tế bào, phục hồi cơ bắp sau khi tập luyện và duy trì sự săn chắc. Đây là thực phẩm lý tưởng cho những người đang muốn xây dựng cơ bắp, người già cần bổ sung dinh dưỡng để chống lại tình trạng teo cơ hay trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.

Bên cạnh đó, protein còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thay vì ăn các loại thịt đỏ chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể thay thế bằng cá mè để có một bữa ăn vừa ngon miệng vừa lành mạnh và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Cá mè không chỉ giàu protein và omega-3 mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng cho cơ thể.

Vitamin B12: Đây là một trong những vitamin quan trọng nhất, hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và duy trì chức năng hệ thần kinh.

Vitamin D: Đóng vai trò then chốt trong việc hấp thụ canxi và phốt pho, giúp xương chắc khỏe. Đặc biệt, vitamin D còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Selen: Một khoáng chất vi lượng có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Selen còn hỗ trợ chức năng tuyến giáp và hệ miễn dịch.

Phốt pho: Cùng với canxi, phốt pho dồi dào đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xương khớp, giúp xương và răng chắc khỏe.

Kali: Khoáng chất quan trọng giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể, điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng tim.

Sự kết hợp của các vi chất dinh dưỡng này làm cho cá mè trở thành một thực phẩm toàn diện, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả và khỏe mạnh.

Cách nuôi cá mè

Để nuôi cá mè trắng bà con cần chuẩn bị ao có diện tích thấp nhất là 500 đến 1000m2, độ sâu từ 1.5 đến 2m và đảm bảo không bị ô nhiễm. Trước khi thả cá ao phải được tát dọn, vét bùn và gia cố kỹ lưỡng những vị trí dễ bị sạt lở.

Rắc vôi nhằm mục đích tiêu diệt cá tạp, những loại thiên dịch. Trung bình ao nuôi 100m2 cần 7 đến 10kg. Sau khi xử lý vôi xong hãy phơi đáy ao từ 5 đến 7 ngày. Phơi nứt chân chim, bón lót thêm phân chuồng đã được ủ hoai mục để tăng cường thêm thức ăn tự nhiên cho cá với số lượng từ 30 đến 50kg cho diện tích 100m2.

Thực hiện xong các công đoạn trên bà con hãy ngâm ao nước từ 5 đến 7 ngày. Quan sát thấy nước có xu hướng chuyển sang màu xanh lục có nghĩa các loại thức ăn tự nhiên đã được phát triển và có thể tiến hành thả cá vào.

Khi chọn cá mè giống bà con cần đảm bảo kích thước con giống đồng đều nhau từ 10 đến 20cm. Tránh chọn những con bị dị hình, xước xát, đảm bảo bơi lội linh hoạt, màu sắc tự nhiên và không bị mất nhớt hay dịch bệnh.

Thời điểm thích hợp để thả cá mè giống là vào vụ Xuân và vụ Thu. Theo đó, khi thả cá vào trong hồ bà con không được thả trực tiếp vào ao hồ. Thay vì vậy hãy ngâm túi chứa cá vào trong mặt hồ, ao thời gian khoảng 15 phút để cá quen dần mới được thả ra toàn bộ. Đây chính là cách tránh tình trạng cá bị sốc biệt.

Mật độ thả cá mè trong ao thích hợp nhất là 10.000 - 14.000 con/10.000m2. Để đảm bảo năng suất hiệu quả nhất bà con nên áp dụng theo tỉ lệ 60% cá mè trắng, 5% cá mè hoa, 3% cá trắm cỏ, 25% cá trôi, 7% cá chép.

Thức ăn cho cá mè trắng phổ biến là phân chuồng hoai mục, phân đạm, phân lân và lá dầm. Bà con dùng thức ăn xanh như cỏ, bèo cho cá ăn bằng cách băm nhỏ rồi cho vào khung tre nổi cho cá ăn, cứ 100m2 thì phải làm 1m2 khung tre. Ngoài ra, nên đặt khung tre cách bờ ao khoảng 1.5 đến 2m để cá ăn tập trung, dễ vệ sinh và vớt thức ăn dư thừa.

Nên cho cá ăn bằng gian hay máng. Giàn và máng cách đáy ít nhất là 40cm, mật độ giàn cần là 1 đến 2 giàn tre cho 100m2.

Thường xuyên kiểm tra bờ, cống rãnh, các đăng màng và cọc để không cho cá tạp lọt vào bên trong ao gây hại cho. Hằng ngày phải theo dõi màu nước ở trong ảo để phòng ngừa tảo, gia tăng hoặc giảm lượng thức ăn hoặc phân bón cho cá cho phù hợp.

Khi trời nắng nóng, oi bức cá sẽ dễ bị thiếu oxy và có xu hướng nổi lên mặt nước. Nếu thấy màu sắc ở trên lưng cá bị đổi sang màu vàng, môi dưới dài thì tình trạng đã quá nghiêm trọng và cần xử lý càng sớm càng tốt. Khi thức ăn cho cá còn thừa nhiều nghĩa là cá no và cần giảm lượng thức ăn cho phù hợp.

Nếu nước trong ao đục ngầu nghĩa là cá đói và phải tăng thêm lượng thức ăn. Ao nước nuôi cá có màu nõn chuối non nghĩa là giàu dinh dưỡng, đảm bảo cho cá phát triển.