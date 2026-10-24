Giá xăng dầu hôm nay 24/10: Thế giới tăng mạnh, xăng trong nước có kỳ giảm sâu

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (23/10) tăng mạnh. Giá dầu Brent lên mức gần 117 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 6 tháng.

Ở phiên giao dịch 23/10, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 116,7 USD/thùng, tăng 3,14% so với phiên liền trước. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 29/4. Còn giá dầu WTI đóng cửa phiên 23/10 ở mức 103,3 USD/thùng, tăng 3,82% so với phiên liền trước.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên cuối tuần khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và sự cố tràn dầu ngoài khơi tại Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Reuters đưa tin, ngày 22/10, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu sơ tán nhân viên tại trụ sở chính ở Dhahran, thành phố nằm gần Vịnh Ba Tư và Bahrain, trong bối cảnh giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang.

Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Houthi (do Iran hậu thuẫn) và liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã diễn ra dữ dội kể từ khi lực lượng Houthi tiến về Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn giao thông hàng hải ở cửa Biển Đỏ.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ ngày 22/10. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong khi đó, cơ quan chức năng của UAE cũng thông báo phát hiện một vụ tràn dầu.

Ngày 23/10, Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE thông báo phát hiện dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi, gây ảnh hưởng đến các bãi biển thuộc tiểu vương quốc Umm Al Quwain, phía bắc Dubai. Song cơ quan này không nêu nguyên nhân xảy ra sự cố và các cơ quan chức năng chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng trong những tuần gần đây tại vùng biển gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu trước khi xung đột giữa Iran và Mỹ nổ ra hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (24/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng giảm, dầu diesel và mazut đều tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán lẻ không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg, giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.