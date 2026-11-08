Giá xăng dầu liên tục giảm: Tài xế, shipper bớt một phần chi phí, thêm đồng ra đồng vào

Giá xăng dầu liên tiếp giảm: Tài xế công nghệ giảm một phần chi phí, thêm thu nhập

Diễn biến này được xem là thông tin tích cực đối với những người thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt là tài xế công nghệ, người giao hàng và lái xe dịch vụ.

Anh Nguyễn Hiền Lương, tài xế Grab tại Hà Nội, cho biết giá xăng giảm giúp anh tiết kiệm chi phí nhiên liệu, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Ảnh: Quang Minh.

Anh Nguyễn Hiền Lương, lái xe chạy grab cho biết, với một tài xế xe máy tiêu thụ trung bình khoảng 3-4 lít xăng mỗi ngày. Bởi vậy việc giá xăng giảm khoảng 1.000 đồng/lít giúp tiết kiệm khoảng 4.000 đồng/ngày. Như vậy, nếu chạy đều cả tháng, số tiền tiền kiệm từ xăng dầu giảm có thể là hơn 100.000 đồng.

Số tiền tiết kiệm trên đối với anh Lương có thể chưa lớn, nhưng với những người lao động phải tự trang trải tiền ăn uống, sinh hoạt, tiền thuê nhà và nhiều khoản chi phí khác, từng khoản tiết kiệm đều có ý nghĩa, giúp họ giảm bớt gánh nặng chi tiêu.

“Việc giảm giá xăng giúp các tài xế Grab nhẹ bớt gánh nặng chi phí, nhất là các khoản chi tiêu phát sinh hằng ngày”, anh Lương chia sẻ.

Theo anh, một tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên phải di chuyển liên tục trong nhiều giờ. Có những ngày, quãng đường chạy xe lên tới cả trăm kilômét, từ đón, trả khách đến di chuyển giữa các điểm giao nhận hàng hóa. Cường độ hoạt động của tài xế càng cao, lượng nhiên liệu tiêu thụ càng lớn. Vì vậy, giá xăng giảm giúp các tài xế công nghệ giảm bớt chi phí, có thêm động lực phục vụ khách hàng tốt hơn.

Đối với những tài xế lái ô tô dịch vụ, taxi hoặc xe hợp đồng, lợi ích còn rõ rệt hơn khi lượng nhiên liệu tiêu thụ mỗi ngày lớn hơn nhiều lần.

Anh Lưu Quang Khanh (Hà Nội), tài xế Grab ô tô hoạt động tại khu vực Mỹ Đình, cho biết bình xăng xe của anh có dung tích hơn 40 lít. Cứ 3 ngày, anh lại đổ xăng một lần, với số tiền hơn 600.000 đồng.

Anh Lưu Quang Khanh, tài xế Grab ô tô tại khu vực Mỹ Đình (Hà Nội), cho biết giá xăng giảm giúp anh tiết kiệm chi phí nhiên liệu, cải thiện thu nhập. Ảnh: Quang Minh.

Anh nhẩm tính, một chiếc xe ô tô tiêu thụ 10 lít xăng/ngày có thể tiết kiệm khoảng 10.000 đồng mỗi ngày nếu giá xăng giảm 1.000 đồng/lít. Tính trong một tháng hoạt động đều đặn, khoản tiền tiết kiệm có thể lên tới gần 300.000 đồng.

“Chính vì vậy, khi giá xăng giảm, chi phí nhiên liệu được thu hẹp, giúp những người lao động như chúng tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”, anh Khanh chia sẻ.

Ngược lại, theo anh Khanh, khi giá xăng tăng, tài xế gần như không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận giảm thu nhập thực nhận hoặc phải tăng số chuyến xe để bù đắp chi phí. Điều này khiến công việc của họ thêm khó khăn và áp lực.

Theo anh Khanh, điều quan trọng là giá xăng giảm có thể giúp tài xế cải thiện thu nhập mà không nhất thiết phải tăng thời gian làm việc. Đây là lợi ích thiết thực đối với nhóm lao động thường xuyên phải làm việc ngoài đường, chịu áp lực về thời gian, thời tiết và cường độ di chuyển.

Doanh nghiệp vận tải giảm áp lực chi phí đầu vào

Không chỉ người lao động được hưởng lợi, việc giá xăng dầu giảm còn có ý nghĩa đáng kể đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa và logistics. Đặc biệt, trong hoạt động vận tải, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí vận hành quan trọng.

Ông Nguyễn Minh Hoàn, Giám đốc Công ty TNHH Thành Cát Đại Lợi, cho biết doanh nghiệp có nhiều xe tải thường xuyên vận chuyển hàng hóa. Mỗi xe có thể tiêu thụ khoảng 36 lít dầu/ngày. Trong đợt điều chỉnh mới nhất, giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, xuống mức 28.876 đồng/lít.

Theo tính toán của ông Hoàn, với mức giảm trên, mỗi xe tải tiêu thụ 36 lít dầu/ngày có thể tiết kiệm khoảng 49.000 đồng/ngày. Nếu doanh nghiệp sở hữu đội xe lớn, tổng số tiền tiết kiệm có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền này giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền, cân đối chi phí vận hành và có thêm nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Nhất là trong bối cảnh thị trường vận tải cạnh tranh, giá nhiên liệu biến động, chi phí nhân công và bảo dưỡng phương tiện tăng cao như hiện nay, việc giá xăng dầu giảm giúp doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm chi phí đầu vào và có ý nghĩa rất quan trọng”, ông Hoàn chia sẻ.

Giá xăng dầu giảm giúp doanh nghiệp vận tải giảm áp lực chi phí đầu vào, cải thiện hiệu quả kinh doanh và có thêm điều kiện ổn định giá cước vận chuyển hàng hóa, hành khách. Ảnh: Minh Hoàn.

Ông Hoàn cho biết thêm, đối với doanh nghiệp vận tải hàng hóa, chi phí nhiên liệu tác động trực tiếp đến giá thành vận chuyển. Khi giá dầu diesel giảm, doanh nghiệp có điều kiện cải thiện biên lợi nhuận, duy trì chất lượng dịch vụ và xem xét phương án điều chỉnh giá cước phù hợp với diễn biến thị trường.

Tuy nhiên, giá xăng dầu giảm không đồng nghĩa với việc giá cước vận tải sẽ lập tức giảm tương ứng. Trên thực tế, giá dịch vụ vận tải còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tiền lương lái xe, phí cầu đường, chi phí bến bãi, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, khấu hao và lãi vay.

Tác động của việc giảm giá xăng dầu không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp sử dụng phương tiện mà còn có thể lan tỏa tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Hoà, một tài xế xe tải, cho rằng xăng dầu là yếu tố đầu vào quan trọng của hoạt động vận tải, sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khi giá nhiên liệu tăng cao, doanh nghiệp thường phải đối mặt với áp lực chi phí, từ đó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và dịch vụ. Ngược lại, khi giá xăng dầu giảm, áp lực này cũng được giảm bớt.

Đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách, việc tiết kiệm nhiên liệu giúp giảm chi phí khai thác phương tiện, tạo điều kiện duy trì tần suất chuyến xe và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Với các đơn vị vận chuyển hàng hóa, chi phí đầu vào giảm giúp tối ưu hoạt động giao nhận, tăng khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ.