Vụ hàng loạt điện thoại Trung Quốc bị gỡ khỏi quầy kệ, nhà bán lẻ nói gì?

Mạng xã hội và cộng đồng người dùng công nghệ tại Việt Nam những ngày qua phản ánh dữ liệu tìm kiếm địa điểm trên ứng dụng thời tiết quốc tế AccuWeather hiển thị thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam.

AccuWeather là ứng dụng cung cấp dịch vụ thời tiết phổ biến trên thế giới. Việc ứng dụng này hiển thị thông tin không phù hợp đã kéo theo nhiều thiết bị smartphone tích hợp nguồn dữ liệu trên bị ảnh hưởng khi người dùng tìm kiếm địa điểm.

Trước những phản ánh trên mạng xã hội về dữ liệu trên phần mềm thời tiết của một số dòng điện thoại có thông tin sai sự thật, vi phạm chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam, các đại lý đã triển khai biện pháp kiểm tra, rà soát sản phẩm.

Nhiều hệ thống đã trưng bày các sản phẩm điện thoại của Trung Quốc trở lại sau khi đã làm việc với các hãng và khắc phục sự cố dữ liệu

Các thiết bị được phản ánh thuộc một số thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor, Tecno, Meizu… Tuy nhiên, không phải toàn bộ thiết bị của các hãng này đều gặp chung vấn đề.

Đại diện Xiaomi cho biết, hãng đã rà soát toàn diện các ứng dụng hệ thống và dịch vụ được cài đặt sẵn trên thiết bị phân phối chính thức tại Việt Nam. Đối với những nội dung được phản ánh liên quan đến cách thể hiện thông tin bản đồ của một ứng dụng thời tiết tích hợp trên sản phẩm, đơn vị này đã hoàn tất việc xử lý và khắc phục, bảo đảm tất cả sản phẩm được nhập khẩu hợp pháp và phân phối chính thức tại Việt Nam đều tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam.

Ngày 5/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Thế Giới Di Động cho biết, ngay khi ghi nhận thông tin về việc hiển thị bản đồ chưa phù hợp trên ứng dụng của bên thứ ba tại một số thiết bị điện thoại, Thế Giới Di Động đã khẩn trương làm việc với các hãng liên quan, yêu cầu xác minh và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, Thế Giới Di Động đã nhận được phản hồi chính thức bằng văn bản từ các hãng có thiết bị bị ảnh hưởng, xác nhận vấn đề đã được xử lý.

Đại diện Di Động Việt cũng thông tin, hệ thống đã chủ động rà soát toàn bộ sản phẩm trải nghiệm (hàng demo) tại chuỗi cửa hàng, đồng thời làm việc trực tiếp với từng nhà sản xuất để làm rõ thông tin. Sau khi các đối tác sản xuất xác nhận đã cập nhật phần mềm, khắc phục hoàn toàn sự cố dữ liệu, hiện các sản phẩm điện thoại của Trung Quốc cũng đã được trưng bày trở lại tại hệ thống.