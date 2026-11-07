Sedan cỡ B tầm giá 400 triệu đồng tiết kiệm xăng, rất đáng mua ở thị trường Việt hiện nay

Theo Tạp chí Thời trang vàng, thị trường ô tô Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn ở phân khúc sedan hạng B, đặc biệt với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc tìm kiếm phương tiện phục vụ gia đình. Trong đó, Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent tiếp tục là những cái tên đáng chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận, nhiều tiện nghi và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Tuy nhiên, với ngân sách khoảng 400-500 triệu đồng, việc lựa chọn giữa ba mẫu xe này không đơn giản bởi mỗi sản phẩm lại hướng đến một nhóm khách hàng khác nhau.

Honda City: Giá niêm yết từ 499 - 569 triệu đồng

Honda City

Honda City 2026 có giá niêm yết từ 499 - 569 triệu đồng, là một trong những mẫu xe có giá khởi điểm cao hơn so với hai đối thủ.

Đánh giá Honda City

Honda City được đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn thiện

Mẫu sedan của Honda gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, lưới tản nhiệt dạng tổ ong và cản trước mang phong cách thể thao. Đặc biệt, phiên bản RS nổi bật với hệ thống đèn LED cùng những chi tiết tạo hình cá tính.

Thân xe duy trì kiểu dáng sedan cân đối, sử dụng mâm hợp kim 15 inch trên bản G và 16 inch ở hai phiên bản L, RS. Phần đuôi được tinh chỉnh với ốp cản mới, cánh khuếch tán và đèn phản quang, mang lại diện mạo hiện đại hơn.

Bên trong khoang lái, Honda City được đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn thiện và không gian sử dụng rộng rãi. Hai phiên bản cao cấp có ghế da, điều hòa tự động, cửa gió cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 8 loa.

Đặc biệt, khoảng để chân rộng ở hàng ghế sau giúp hành khách thoải mái hơn trong những chuyến đi dài.

Về vận hành, Honda City sử dụng động cơ xăng 1.5L i-VTEC, công suất 119 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Đây là mức công suất nhỉnh hơn hai đối thủ, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị và trên đường trường.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của City là gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing được trang bị trên cả ba phiên bản.

Dù vậy, mẫu xe vẫn tồn tại một số hạn chế. Hai phiên bản G và L chỉ được trang bị 4 túi khí, trong khi bản G sử dụng phanh tang trống phía sau. Xe cũng thiếu cảm biến lùi, trang bị khá hữu ích khi di chuyển trong không gian chật hẹp.

Honda City phù hợp với người mua yêu thích thiết kế thể thao, cần không gian rộng và quan tâm đến công nghệ hỗ trợ lái.

Toyota Vios: Giá niêm yết khởi điểm từ 488 triệu đồng

Toyota Vios

Toyota Vios có giá niêm yết khởi điểm từ 488 triệu đồng, tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những khách hàng đề cao tính thực dụng.

Đánh giá Toyota Vios

Về ngoại hình, Vios sở hữu thiết kế góc cạnh với các đường dập nổi khỏe khoắn, cụm đèn LED sắc nét và bộ mâm hợp kim 15 inch. Tổng thể xe mang phong cách trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm, phù hợp với nhiều độ tuổi.

Khoang nội thất sử dụng tông màu đen kết hợp các chi tiết mạ crôm, tạo cảm giác hiện đại. Tùy phiên bản, xe được trang bị vô-lăng bọc da, ghế da đục lỗ, màn hình giải trí cảm ứng, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa và khởi động thông minh.

Hàng ghế sau có tựa tay, khay đựng cốc và khả năng gập theo tỷ lệ 60:40, giúp tăng tính linh hoạt khi cần chở thêm hành lý.

Toyota Vios sử dụng động cơ 2NR-FE Dual VVT-i kết hợp hộp số CVT, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Một số phiên bản còn có lẫy chuyển số sau vô-lăng, mang đến trải nghiệm lái linh hoạt hơn.

Về an toàn, Vios sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, camera, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo. Số lượng túi khí có thể lên tới 7, tùy phiên bản.

Điểm hạn chế của Toyota Vios nằm ở sự chênh lệch trang bị giữa các phiên bản. Vì vậy, khách hàng cần xem xét kỹ danh sách tiện nghi và công nghệ an toàn trước khi quyết định.

Toyota Vios phù hợp với những người ưu tiên sự đơn giản, tiện dụng và khả năng vận hành ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hyundai Accent: 439 triệu đồng

Hyundai Accent

Trong ba mẫu sedan, Hyundai Accent 2026 có mức giá niêm yết khởi điểm thấp nhất, từ 439 triệu đồng.

Mẫu xe Hàn Quốc gây chú ý nhờ ngoại hình hiện đại, kích thước được gia tăng cùng nhiều chi tiết thiết kế nổi bật. Phần đầu xe sở hữu dải đèn LED định vị kéo dài theo chiều ngang, cụm đèn pha đặt thấp và lưới tản nhiệt kích thước lớn.

Đánh giá Hyundai Accent

Ở phía sau, cụm đèn LED tạo hình 3D giúp Accent trở nên khác biệt so với nhiều mẫu sedan cùng phân khúc.

Khoang nội thất cũng là một trong những điểm mạnh của Accent. Xe sử dụng cách phối màu đen - be, vô-lăng bọc da cùng cụm màn hình đôi, tạo cảm giác hiện đại và bắt mắt.

Trên các phiên bản cao cấp, Accent được trang bị ghế da, điều hòa tự động và tính năng làm mát ghế trước. Ngoài ra, xe còn sở hữu màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và cổng kết nối USB-C.

Dù vậy, những phiên bản thấp vẫn sử dụng ghế nỉ và không có đầy đủ các tiện nghi kể trên.

Về sức mạnh, Hyundai Accent sử dụng động cơ SmartStream G1.5, công suất 115 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp hoặc số sàn tùy phiên bản.

Khả năng vận hành của mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày, nhưng không quá nổi bật nếu người lái ưu tiên cảm giác tăng tốc mạnh mẽ.

Accent cũng được trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense với nhiều tính năng hỗ trợ lái. Tuy nhiên, trang bị an toàn và số lượng túi khí có sự khác biệt giữa các phiên bản.

Với giá bán cạnh tranh, thiết kế hiện đại và danh sách tiện nghi phong phú, Hyundai Accent là lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng trẻ hoặc những gia đình mua ô tô lần đầu.

Kia Soluto: Giá niêm yết từ 386 triệu đồng

Kia Soluto

Kia Soluto là mẫu sedan hạng B giá cực rẻ hiện nay, có mức dao đông từ 386-422 triệu đồng. Dòng xe này nổi bật với thiết kế trẻ trung, thực dụng và giá bán hấp dẫn. Ngoại thất mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng cùng các đường nét khỏe khoắn. Xe được trang bị đèn LED ban ngày, đèn pha Halogen, gương gập điện và mâm hợp kim thể thao.

Đánh giá Kia Soluto

Khoang nội thất rộng rãi với màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng tích hợp phím điều khiển, hệ thống âm thanh 6 loa và nhiều hộc chứa đồ tiện lợi đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khoang hành lý lớn giúp Kia Soluto phù hợp cho gia đình và cả kinh doanh dịch vụ.

Các sedan hạng B giá bình dân, tiết kiệm xăng, đáng mua hiện nay - 10Các sedan hạng B giá bình dân, tiết kiệm xăng, đáng mua hiện nay - 11Các sedan hạng B giá bình dân, tiết kiệm xăng, đáng mua hiện nay - 12Các sedan hạng B giá bình dân, tiết kiệm xăng, đáng mua hiện nay - 13

Xe sử dụng động cơ Kappa 1.4L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ. Điểm nổi bật của Kia Soluto là mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp, chỉ khoảng 4,5 lít/100 km trên đường trường và 5,12 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Khả năng tiết kiệm xăng vượt trội giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc chạy dịch vụ. Mức tiêu hao trong đô thị chỉ khoảng 6,23 lít/100 km, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Kia Soluto còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Xe cũng có camera lùi, cảm biến lùi, mã hóa chìa khóa chống trộm và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Không gian rộng rãi cùng trang bị tiện nghi giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình. Thiết kế bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu là những ưu điểm nổi bật của Kia Soluto.

Có 400 triệu đồng, nên mua mẫu xe nào?

Theo Tạp chí Người quan sát, cả Honda City, Toyota Vios và Hyundai Accent đều có những lợi thế riêng trong phân khúc sedan hạng B.

Honda City nổi bật với động cơ công suất 119 mã lực, không gian rộng rãi và gói công nghệ Honda Sensing trên cả ba phiên bản. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm tương đối cao khiến người mua có ngân sách dưới 500 triệu đồng không có nhiều lựa chọn.

Toyota Vios ghi điểm nhờ khả năng vận hành êm ái, thiết kế dễ tiếp cận và nhiều trang bị an toàn. Mẫu xe phù hợp với khách hàng ưu tiên sự thực dụng và nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Trong khi đó, Hyundai Accent có lợi thế về giá bán, kiểu dáng trẻ trung và tiện nghi phong phú. Khoảng giá khởi điểm từ 439 triệu đồng cũng giúp người mua linh hoạt hơn trong việc lựa chọn phiên bản.

Nếu ưu tiên khả năng vận hành và công nghệ hỗ trợ lái, Honda City là phương án đáng cân nhắc. Với người đề cao tính thực dụng, Toyota Vios có nhiều điểm phù hợp. Còn Hyundai Accent sẽ hấp dẫn hơn đối với khách hàng yêu thích thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi và muốn tối ưu ngân sách.

Dù lựa chọn mẫu xe nào, người mua cũng nên tính toán thêm chi phí lăn bánh, bảo hiểm và các khoản phát sinh, bởi giá niêm yết chưa phải là tổng số tiền cần chi để sở hữu ô tô. Đồng thời, cần đối chiếu trang bị và giá bán thực tế tại đại lý trước khi quyết định.