Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Dầu thế giới tăng vọt, trong nước ở mức thấp

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 7/7 được điều chỉnh tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 7/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,01%, lên mức 74,16 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,76%, lên mức 70,44 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (8/7), giá dầu WTI vẫn tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h29' ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 74,16 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 72,31 USD/thùng, tăng 2,65% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Mỹ hủy giấy phép cho phép Iran bán dầu thô.

Bộ Tài chính Mỹ thông báo mọi hoạt động sản xuất, vận chuyển và mua bán dầu của Iran phải chấm dứt trước ngày 17/7, thay vì được phép tiếp tục đến ngày 21/8 như quy định trước đó.

Giới phân tích nhận định việc Mỹ hủy giấy phép bán dầu khó có thể ảnh hưởng lâu dài đến xuất khẩu dầu của Iran hoặc triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Giá xăng dầu trong nước ở mức thấp. Ảnh: Thạch Thảo

Động thái của Mỹ được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh cho biết đã ghi nhận 3 vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đang hoạt động tại eo biển Hormuz và ngoài khơi Oman. Một tàu bị máy bay không người lái không xác định tấn công, một tàu khác trúng vật thể lạ gây hư hại kết cấu, còn tàu thứ ba bốc cháy sau khi bị tấn công ngoài khơi Oman.

Ngay sau các vụ tấn công vào tàu thương mại, phía Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran.

Một quan chức Mỹ cho hay, Washington đã lên án các hành động của Iran tại eo biển Hormuz là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cảnh báo Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Những diễn biến mới cho thấy lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn rất mong manh và nguy cơ các vụ tấn công tái diễn trong những tháng tới sẽ khiến thị trường dầu tiếp tục biến động mạnh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (8/7) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 2/7, giá xăng E5 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu hiện giảm từ 11.005-23.612 đồng/lít so với mức đỉnh cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.