Giá dầu tăng cao, doanh nghiệp 50 xe gánh thêm 450 triệu mỗi tháng

Sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu mạnh vào chiều ngày 5/3, giám đốc một công ty vận tải có trụ sở tại TPHCM 'đứng ngồi không yên' khi nhìn vào bảng tính chi phí.

Với đội xe 50 chiếc tiêu thụ khoảng 120.000 lít dầu mỗi tháng, doanh nghiệp của ông vừa phải gánh thêm hơn 450 triệu đồng chi phí nhiên liệu phát sinh.

Câu chuyện của vị giám đốc phản ánh một nỗi lo trong lĩnh vực logistics hiện nay.

Doanh nghiệp vào thế 'kẹt'

Theo đợt điều chỉnh mới nhất, giá các mặt hàng xăng dầu đều đã tăng mạnh. Cụ thể: xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa là 22.340 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.449 đồng/lít; dầu Diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.037 đồng/lít; dầu hỏa tăng mạnh nhất với mức 7.132 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa là 26.601 đồng/lít.

Với sự điều chỉnh trên, ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hoá TPHCM, cho biết các doanh nghiệp đang rơi vào "thế kẹt". Một mặt, nếu doanh nghiệp tăng giá cước ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn lâu dài với chủ hàng. Trái lại, nếu doanh nghiệp giữ giá cũ thì sẽ phải chịu lỗ.

Hiệp hội này hiện có khoảng 10.000 đầu xe với tải trọng từ 18-35 tấn. Do đó, biến động giá xăng dầu có tác động lớn đến các thành viên hiệp hội.

Với tình hình hiện nay, vị giám đốc công ty vận tải tại TPHCM đã nêu ở trên khẳng định, doanh nghiệp chỉ có thể chấp nhận chịu thiệt trong 1-2 tuần tới. Sau thời gian này, nếu các chủ hàng không điều chỉnh giá cước, công ty của ông buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ và cho xe "nằm bãi" vì chi phí quá lớn.

"Giá logistics chung trên thị trường sẽ tăng. Dù khách hàng đã ký trước hợp đồng cả năm nhưng giá nhiên liệu lên quá cao thì chúng tôi không chịu nổi. Nước nổi thì bèo phải nổi", ông nói thêm.

Giá xăng dầu tăng mạnh ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hoá của doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ: T.K)

Về phía khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải, đại diện Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam thông tin, giá cước nội địa đang được các đơn vị logistics báo tăng từ 15-20%. Không chỉ gặp phải khó khăn trong nước, hoạt động logistics quốc tế cũng đối mặt nhiều rủi ro.

Hiện, nhiều đối tác không dám nhận chuyển hàng về Việt Nam do lo ngại chi phí logistics và thời gian giao hàng tăng vọt. Điều đáng nói là chính các đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn chưa thể xác định mức tăng cụ thể do xung đột Trung Đông có nhiều bất định.

"Hoạt động logistics hàng hóa chắc chắn sẽ chịu tác động khi xung đột địa chính trị làm biến động giá năng lượng, cước vận tải và bảo hiểm hàng hải", TS Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhận định.

Ảnh hưởng không chỉ nằm ở khâu cung ứng đầu vào, khi chi phí nhiên liệu, vận chuyển, bảo hiểm tăng, mà còn ở khâu phân phối đầu ra, nếu thời gian giao hàng kéo dài hoặc thị trường tiêu thụ suy yếu.

Lúc này, doanh nghiệp cần chủ động cơ cấu lại chuỗi cung ứng theo hướng linh hoạt và đa tuyến. Nếu có thể, doanh nghiệp nên hạn chế phụ thuộc vào các tuyến vận tải đi qua khu vực rủi ro cao như Trung Đông, đồng thời rà soát lại mức độ phụ thuộc vào một số thị trường lớn đang chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị. Việc đa dạng hóa cả nguồn nhập hàng lẫn thị trường xuất khẩu sẽ giảm thiểu rủi ro gián đoạn.

"Trong môi trường bất ổn, yếu tố quyết định không chỉ là chi phí thấp mà là khả năng duy trì dòng chảy hàng hóa ổn định, đúng hạn", ông cho hay.