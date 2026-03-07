Phó Thủ tướng: Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Linh hoạt trong quản lý, điều hành giá

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá - tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá Quý IV và cả năm 2025, định hướng công tác điều hành giá năm 2026.

Thông báo nêu nhận định, năm 2026, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp như xung đột quân sự tiếp tục căng thẳng, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ thay đổi khó dự đoán... Điều này có thể dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược, ảnh hưởng đến mặt bằng giá trong nước.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Từ thực tế đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan và các địa phương chú trọng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, những điều chỉnh chính sách kinh tế của các nước lớn đặc biệt là các đối tác thương mại chính của Việt Nam.

Ông Phớc cũng lưu ý giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá; tiếp tục bảo đảm cân đối cung - cầu đối với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu xăng dầu, điện, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường bất động sản.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh về việc tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết

Riêng đối với xăng dầu, LPG, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, LPG cho thị trường trong nước trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Đồng thời, cần nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung; chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu…

Ngày 5/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá xăng dầu rất mạnh từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh 2 phiên liên tiếp, tính từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay. Trước đó, ngày 26/2, cơ quan điều hành đã điều chỉnh tăng giá xăng dầu mạnh gần 1.000 đồng/lít.

Theo cơ quan quản lý nhà nước, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran, khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến.

Trước diễn biến phức tạp từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ Trưởng Tổ công tác.