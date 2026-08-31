Giá xăng dầu hôm nay 31/8: Đảo chiều đi lên

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đảo chiều đi lên khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay lại các điều khoản trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 năm nay. Điều này khiến các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán gặp thêm khó khăn.

Cả hai loại dầu chuẩn đều tăng giá khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng về một đột phá ngoại giao có thể thúc đẩy dòng dầu từ Trung Đông quay trở lại thị trường.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS cho rằng: “Việc đàm phán không đạt tiến triển, kết hợp với tình trạng nguồn cung liên tục bị hạn chế, có thể đã khiến thị trường phải điều chỉnh quan điểm”.

Giá dầu đảo chiều đi lên. (Ảnh: Oilprice).

Trước đó, Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran, bất chấp những nỗ lực ngoại giao của các quốc gia khác nhằm nối lại đàm phán giữa hai bên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết, Washington đã áp đặt “các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử” đối với Iran, đồng thời cho rằng việc gia tăng áp lực kinh tế có thể làm giảm nhu cầu tiến hành trở lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 27/8, giá xăng E5 RON92 giảm 70 đồng/lít, xuống mức tối đa 21.763 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III giảm 66 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 22.602 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 459 đồng/lít, xuống mức tối đa 28.084 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu mazut tăng 451 đồng/kg, lên mức tối đa 18.140 đồng/kg.