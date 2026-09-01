Mỗi thửa đất, công trình có mã định danh hiển thị trên VNeID từ 1/9

Từ 1/9, Nghị định 326 về định danh địa điểm sẽ có hiệu lực. Các đối tượng được định danh địa điểm gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, địa danh...

Về nguyên tắc, mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, riêng biệt, không trùng lặp, đảm bảo tính ổn định lâu dài. Mã định danh gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập, có khả năng liên kết, tích hợp, kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Bên cạnh mã định danh, Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm còn thu thập nhiều trường thông tin khác. Nhóm dữ liệu công khai gồm đối tượng định danh; địa chỉ; lối tiếp cận; mã bưu chính; tọa độ; trạng thái hoạt động; tên địa điểm; dấu hiệu nhận biết (nếu có); thông tin mô tả địa chỉ.

Nhóm dữ liệu không công khai gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông tin kết cấu của địa điểm; không gian ba chiều, cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm (tên cơ quan, số định danh tổ chức); cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm; các thông tin khác được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Các tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID. Trường hợp có nhu cầu khai thác thông tin khác, tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, quản lý địa điểm đó.

Theo quy định, dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác, phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan quản lý không yêu cầu cung cấp các thông tin trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nếu đã có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm chỉ được sử dụng đúng mục đích cho phép, không được chuyển giao, chia sẻ hoặc cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.

Bộ Công an chủ trì đầu tư, xây dựng ứng dụng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Ứng dụng này phục vụ trực tiếp công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các công tác về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ cuối năm 2025, cơ quan quản lý bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thửa đất. Trong đó, nhà chức trách yêu cầu 100% thửa đất khi đưa vào cơ sở dữ liệu phải có mã định danh. Đến nay, khoảng 69,7 triệu thửa đất đã được đưa vào cơ sở dữ liệu và được cấp mã định danh.

Tại hội thảo đầu tháng 8, ông Đinh Hồng Phong, chuyên gia về cơ sở dữ liệu đất đai, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết mã định danh phục vụ việc lập hồ sơ địa chính số đến từng thửa đất, giúp người dân tra cứu, xác thực thông tin về chủ sử dụng và tình trạng pháp lý trên nền tảng số. Mã định danh cũng giúp triển khai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dưới dạng điện tử.

Ông nói, thông qua mã định danh thửa đất, tất cả biến động về thông tin đất đai sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, giúp chống làm giả hồ sơ, cho phép đối chiếu, xác thực với cơ sở dữ liệu đất đai trung tâm.

Ở góc độ thị trường, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhìn nhận trong nhiều năm qua, ngay cả các đơn vị tư vấn quốc tế cũng gặp thách thức trong việc duy trì hệ thống dữ liệu nhất quán giữa các địa phương. Theo ông, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm sẽ tạo ra nền tảng thống nhất, thu hẹp khoảng cách thông tin giữa trung ương và địa phương, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch và lành mạnh.