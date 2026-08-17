Giá xăng dầu hôm nay 17/8: Thế giới có xu hướng tăng, trong nước giảm

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (17/8), giá dầu thế giới có xu hướng đi lên, theo đà tăng vào tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h21' ngày 17/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 88,7 USD/thùng, tăng 0,2% so với phiên liền trước. Trong khi giá dầu WTI được giao dịch ở mức 82,42 USD/thùng, tăng 0,02% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới tăng khá mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng 6% còn giá dầu WTI tăng 5,4%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 88,52 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 82,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Các chuyên gia dự báo giá dầu thế giới có xu hướng tăng ở tuần này, trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không có tiến triển trong khi các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp tục xảy ra.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), ngày 13/8, hai tàu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz. Chính phủ UAE đã lên án vụ việc này và cho rằng đây là một cuộc tấn công của Iran.

Ngày 13/8, Mỹ cho biết có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran nhằm đáp trả việc các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nhận định giá dầu thô có thể ở mức 80 USD/thùng nhưng giá dầu diesel là 180 USD/thùng, giá xăng là 130 USD/thùng và đó là điều đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Trong khi đó, việc xuất khẩu dầu thô từ cảng Sheskharis của Nga tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen đã bị tạm ngừng vào ngày 14/8 sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái, làm gia tăng thêm sự gián đoạn tại một trong những cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của nước này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (17/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 13/8, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.