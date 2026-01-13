Giá xăng dầu hôm nay 13/1: Dầu thô tăng dữ dội, xăng dầu trong nước sớm điều chỉnh

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 13/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice bật tăng liên tiếp.

Giá xăng dầu hôm nay 13/1: Bật tăng liên tiếp

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra gần 59,69 USD/thùng, tăng 0,2 USD/ thùng, tương đương mức tăng 0,32% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64,17 USD/thùng, tăng 0,8 USD/ thùng, tương đương mức tăng gần 1,3% về giá so với ngày hôm qua.

Nhờ giá tăng mạnh trong hai ngày qua nên giá bình quân trong tháng đã tăng trở lại so với tháng 12/225, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 5% đến 5,9% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến trên 23%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent kỳ hạn đã giảm bớt phần nào mức giảm trước đó, chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai ở mức tăng 0,8% lên 63,8 USD/thùng, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị ở Iran và nguy cơ gián đoạn sản lượng khoảng 3,3 triệu thùng/ngày của nước này.

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc đã đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ giáo sĩ trong nhiều năm, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải cân nhắc "các biện pháp mạnh tay" khi Mỹ theo dõi tình hình. Mặc dù chính quyền Iran tuyên bố tình hình đã được vãn hồi, nhưng nguy cơ đình công của công nhân dầu mỏ hoặc các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực vẫn khiến thị trường biến động mạnh.

Những lo ngại về nguồn cung đã làm giảm bớt kỳ vọng về việc tăng sản lượng từ Venezuela, quốc gia đang chuẩn bị nối lại xuất khẩu sau những thay đổi chính trị ở Caracas. Các rủi ro khác đến từ Nga và Azerbaijan, nơi các gián đoạn và lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến dòng chảy của OPEC+.

Giá xăng dầu hôm nay 13/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 8/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, các loại xăng dầu quan trọng trong nước đều đồng loạt giảm, theo đà suy giảm giá xăng dầu thành phẩm thế giới và dầu thô quốc tế.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92: không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III: không cao hơn 18.560 đồng/lít (giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa: không cao hơn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.403 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/12/2025 - 07/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 07/01/2026 là: 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,095 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 72,180 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,800 USD/thùng, tương đương giảm 2,43%); 81,144 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,749 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%); 78,850 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,003 USD/thùng, tương đương giảm 1,26%); 341,344 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 0,419 USD/tấn, tương đương giảm 0,12%).