Giá xăng dầu hôm nay 12/3: Lao dốc dữ dội sau tuyên bố của WHO về Covid-19

Thứ Năm, ngày 12/03/2020 09:09 AM (GMT+7)

Những căng thẳng giữa Nga và Saudi Arabia về xăng dầu cùng tuyên bố của WHO về đại dịch Covid-19 đã khiến giá dầu sụt giảm mạnh mẽ.

Đầu giờ sáng ngày 12/3 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2020 đứng ở mức 31,83 USD/thùng, giảm 1,15 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 11/3, giá dầu WTI giao tháng 4/2020 đã giảm tới 3,65 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 34,76 USD/thùng, giảm 1,03 USD/thùng trong phiên và giảm tới 4,09 USD/thùng so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 11/3.

Sự sụt giảm của giá dầu thế giới được cho là lo ngại về những diễn biến ngày càng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Tổ chức y tế thế giới WHO đã chính thức tuyên bố đại dịch.

Theo thống kê của CNN, tính đến hết ngày 11.3, Covid-19 đã lây lan ra 102 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca nhiễm là 119.108 trường hợp, trong đó có 4.379 người tử vong.

Trung Quốc vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của Covid-19 với hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 3.100 người tử vong. Tuy nhiên, số các ca nhiễm mới Covid-19 tại Trung Quốc đang ngày càng giảm và nước này dường như đã gần ở mức kiểm soát được dịch bệnh.

“Sự bùng phát của Covid-19 đã trở thành đại dịch”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – Tổng giám đốc WHO tuyên bố.

“Việc mô tả Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do Covid-19 gây ra. Điều này cũng không thay đổi những gì WHO đang làm và những gì mà các quốc gia khác nên làm”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói thêm.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khiến giá dầu đi xuống được cho là căng thẳng giữa Nga và Saudi Arabia. Cả hai đều đưa ra các tuyên bố cứng rắn về việc sẵn sàng cho một cuộc chiến giá dầu.

Theo Bộ Tài chính Nga, Nga đã tích lũy đủ dự trữ để đối phó. Cụ thể, quỹ tài sản có chủ quyền nắm giữ 150 tỷ USD, tương đương 9,2% GDP, sẽ cho phép nước này duy trì trong khoảng từ 6-10 năm nếu giá dầu giảm xuống khoảng 25-30 USD mỗi thùng.

Về phía Saudi Arabia, Giám đốc điều hành Saudi Aramco, Amin Nasser, cho biết, Bộ Năng lượng Saudi Arabia đã yêu cầu tập đoàn này nâng sản lượng từ 12 triệu thùng/ngày lên 13 triệu thùng/ngày.

Ở diễn biến khác, Viện Dầu khí Quốc gia Mỹ cho hay, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng trong tuần kết thúc ngày 6/3.

Giá dầu thô lao dốc không phanh trong phiên giao dịch sáng nay

Ngày 12/3, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tại thị trường trong nước không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.346 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 19.127 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.785 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.676 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.754 đồng/kg.

